закрыть
30 мая 2017, вторник, 18:43
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Молдова объяснила причину высылки российских дипломатов

  • 30.05.2017, 16:35
  • 9,486

Премьер-министр Молдовы потребовал от России уважительно относится к его стране.

Пятеро российских дипломатов высылаются из Молдовы в связи с получением соответствующей информации от спецслужб. Об этом заявил премьер-министр страны Павел Филип, передает «Немецкая волна».

Министерство иностранных дел Молдовы приняло решение о высылке из страны пяти российских дипломатов после получения соответствующей информации от молдовских спецслужб. Об этом заявил премьер-министр Молдовы Павел Филип.

«Это решение было принято после соответствующей информации спецслужб. Это стандартная процедура. Это все, что я могу сейчас сказать, других комментариев пока не будет», - сказал он на брифинге в Кишиневе во вторник, 30 мая.

На вопрос журналистов о том, как это повлияет на развитие молдавско-российских отношений, Филип сказал, что «мы уважительно относимся к России и дорожим нашими отношениями, но мы хотим, чтобы уважительно относились и к Молдове, тем более что Молдова является членом СНГ».

Павел Филип также выразил сожаление в связи с «очень плохим сотрудничеством по расследованию дела об отмывании российских денег через Молдову».

Накануне МИД Молдовы объявил персонами нон-грата пятерых российских дипломатов и предписал им покинуть страну в течение 72 часов. Россия пригрозила адекватными ответными мерами.


Мнение

Марафон вокруг нуля
Марафон вокруг нуля Владимир Халип
Время убирать!
Время убирать! Андрей Санников
Посольство России в Минске будет стоять на улице Бжезинского
Посольство России в Минске будет стоять на улице Бжезинского Евгений Липкович
Мужайтесь, люди, скоро осень!
Мужайтесь, люди, скоро осень! Ирина Халип


Интервью

Евгений Афнагель: Белорусам надо быть готовыми защищать друг друга
Евгений Афнагель: Белорусам надо быть готовыми защищать друг друга
Российские спецслужбы работают с литовскими и белорусскими страйкболистами
Российские спецслужбы работают с литовскими и белорусскими страйкболистами
Военный аналитик: Лукашенко не может сказать Москве «нет»
Военный аналитик: Лукашенко не может сказать Москве «нет»
Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе