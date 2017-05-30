Молдова объяснила причину высылки российских дипломатов 30.05.2017, 16:35

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Премьер-министр Молдовы потребовал от России уважительно относится к его стране.

Пятеро российских дипломатов высылаются из Молдовы в связи с получением соответствующей информации от спецслужб. Об этом заявил премьер-министр страны Павел Филип, передает «Немецкая волна».

Министерство иностранных дел Молдовы приняло решение о высылке из страны пяти российских дипломатов после получения соответствующей информации от молдовских спецслужб. Об этом заявил премьер-министр Молдовы Павел Филип.

«Это решение было принято после соответствующей информации спецслужб. Это стандартная процедура. Это все, что я могу сейчас сказать, других комментариев пока не будет», - сказал он на брифинге в Кишиневе во вторник, 30 мая.

На вопрос журналистов о том, как это повлияет на развитие молдавско-российских отношений, Филип сказал, что «мы уважительно относимся к России и дорожим нашими отношениями, но мы хотим, чтобы уважительно относились и к Молдове, тем более что Молдова является членом СНГ».

Павел Филип также выразил сожаление в связи с «очень плохим сотрудничеством по расследованию дела об отмывании российских денег через Молдову».

Накануне МИД Молдовы объявил персонами нон-грата пятерых российских дипломатов и предписал им покинуть страну в течение 72 часов. Россия пригрозила адекватными ответными мерами.