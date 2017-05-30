Владимир Кавалкин: Парады в Беларуси нужны только нескольким людям 1 30.05.2017, 17:06

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Владимир Ковалкин

Фото: onliner.by

Помпезные мероприятия лишь мешают жителям столицы.

Руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Кавалкин рассказал о том, что сегодня нужнее людям: хлеб или зрелища, передает «Радые Рацыя».

Напомним, что Лукашенко дал поручение на высоком уровне организовать и провести парад к 3 июля. «Средств на это жалеть не стоит», - добавил белорусский правитель.

- Ответ здесь однозначен - такие потехи сегодня никому не нужны. Кстати, когда готовился прошлый парад, в это же время проходила большая гражданская кампания по сбору подписей. И тогда около 3 тысяч человек присоединилось с просьбой хотя бы перенести такие мероприятия за пределы города.

Во-первых, все эти фестивали мешают жителям столицы - не пройти, не проехать, грязь, поврежденный асфальт ... Во-вторых, любой парад стоит денег. Расходы прямые и косвенные - чтобы провести мероприятие и затем, чтобы отремонтировать дорогу. Однако тогда подписчикам петиции ответили примерно так - «для современной Беларуси парады стали традицией», а значит отказаться не можем».

- Но власти заявляют, что деньги потратят на парад не очень большие ...

- Настоящий хозяин в кризис должен считать каждую копейку. Тем более, во времена, когда людям остро необходима социальная поддержка. Но вместо этого деньги идут на парады, а затем еще и на ремонт асфальта после парада. И даже, если очень хочется провести такое шикарное мероприятие, то сделайте это более скромно - не ездите на танках по городским дорогам, а поставьте в каком-либо месте три боевые машины, чтобы люди могли их посмотреть. Либо за городом все организуйте. А солдаты пусть бы маршировали по асфальту, чтобы народ увидел, что у нас есть такие военные силы. Поэтому можно было бы сделать праздник для минчан, и при этом потратить куда меньше денег. Но такой вариант власти почему-то не устраивает. Этот парад должен в первую очередь удовлетворять нескольких человек.