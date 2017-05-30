Под Житковичами гаишники со стрельбой преследовали бесправника на Mercedes 30.05.2017, 17:29

Погоня за нарушителем произошла вечером 28 мая в Турове.

Водитель Mercedes-Benz ехал на высокой скорости по улице Ленина, не отреагировал на сигнал об остановке и попытался скрыться. Подробности задержания рассказали tut.by в ГАИ Гомельской области.

После продолжительного преследования на 41-м километре дороги Житковичи — Городок — граница Украины сотрудники милиции приняли решение об использовании огнестрельного оружия для остановки автомобиля.

Сделав предупредительный выстрел, инспекторы несколько раз выстрелили по колесам Mercedes. После этого водитель снизил скорость и вскоре остановился. Мужчина попытался убежать от сотрудников ГАИ, но был задержан.

Задержанным оказался 26-летний житель Столинского района. Выяснилось, что в 2015 году он был лишен права управления за езду в нетрезвом виде. На этот раз от прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался.

В отношении водителя составили семь административных протоколов.