закрыть
30 мая 2017, вторник, 18:42
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Под Житковичами гаишники со стрельбой преследовали бесправника на Mercedes

  • 30.05.2017, 17:29

Погоня за нарушителем произошла вечером 28 мая в Турове.

Водитель Mercedes-Benz ехал на высокой скорости по улице Ленина, не отреагировал на сигнал об остановке и попытался скрыться. Подробности задержания рассказали tut.by в ГАИ Гомельской области.

После продолжительного преследования на 41-м километре дороги Житковичи — Городок — граница Украины сотрудники милиции приняли решение об использовании огнестрельного оружия для остановки автомобиля.

Сделав предупредительный выстрел, инспекторы несколько раз выстрелили по колесам Mercedes. После этого водитель снизил скорость и вскоре остановился. Мужчина попытался убежать от сотрудников ГАИ, но был задержан.

Задержанным оказался 26-летний житель Столинского района. Выяснилось, что в 2015 году он был лишен права управления за езду в нетрезвом виде. На этот раз от прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался.

В отношении водителя составили семь административных протоколов.


Мнение

Марафон вокруг нуля
Марафон вокруг нуля Владимир Халип
Время убирать!
Время убирать! Андрей Санников
Посольство России в Минске будет стоять на улице Бжезинского
Посольство России в Минске будет стоять на улице Бжезинского Евгений Липкович
Мужайтесь, люди, скоро осень!
Мужайтесь, люди, скоро осень! Ирина Халип


Интервью

Евгений Афнагель: Белорусам надо быть готовыми защищать друг друга
Евгений Афнагель: Белорусам надо быть готовыми защищать друг друга
Российские спецслужбы работают с литовскими и белорусскими страйкболистами
Российские спецслужбы работают с литовскими и белорусскими страйкболистами
Военный аналитик: Лукашенко не может сказать Москве «нет»
Военный аналитик: Лукашенко не может сказать Москве «нет»
Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе