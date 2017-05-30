Марголин: Власть больше всего боится волнений белорусов на больших предприятиях 2 30.05.2017, 17:42

Лев Марголин

Власти предоставляют не приносящим прибыли предприятиям огромные деньги.

Экономист Лев Марголин объяснил «Радыё Рацыi», почему предприятиям, которые не приносят прибыли, государство предоставляет огромные деньги.

Заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко и министр промышленности Виталий Волк озвучили такие цифры: в развитие МАЗа и БАТЭ власти планируют вложить по полумиллиарда долларов инвестиций. На развитие БелАЗа уже пошло 800 млн.долларов, а «Гомсельмашу» необходимо 800 млн.

- Безусловно, чтобы делать какие-то выводы, нужно детально знать инвестиционные планы. Но весь опыт государственных инвестиций свидетельствует, что они в своем большинстве не бывают эффективными. В лучшем случае удается немножко поднять предприятие, чтобы оно не совсем утонуло, а в худшем случае потери только увеличиваются. Что касается МАЗа, то большинство экспертов сходятся в том, что предприятие вообще само по себе существовать прибыльно не может, а должно войти в какую-то группу, потому что это самый маленький завод из всех известных по производству грузовых автомобилей.

- Тогда зачем государство инвестирует деньги в эти предприятия?

- Власть больше всего боится волнений людей именно на больших предприятиях. Если эти заводы просто взять и закрыть, то реакция рабочих может быть непредсказуемой. А если ничего не делать с этими заводами, то они сами умрут, и люди опять-таки окажутся без работы. Одним словом, решено хоть как-то, но поддерживать на плаву эти «чемоданы без ручек». По-другому власть делать ничего не умеет, а о реформах даже и речь не идет. Хорошо, что они научились только распоряжаться государственными деньгами, что, собственно говоря, и делают. Но эффекта из этого - практически никакого.