Что Месси сделали бы за сокрытие налогов, если бы он играл за БАТЭ 30.05.2017, 18:18

Лионель Месси

Адвокаты рассказали, что могло грозить звезде «Барселоны» в Беларуси.

Звезда «Барселоны» Лионель Месси попался на неуплате налогов. В 2007-2009 годах аргентинец через оффшорные компании в Белизе и в Уругвае скрыл от испанских налоговиков 4,1 млн евро. Месси признал вину и выплатил € 4,1 млн. Однако Верховный суд Испании все же наказал его 21 месяцем тюрьмы и штрафом в € 2 млн. Но футболист не попадет за решетку. В Испании, если срок заключения не превышает двух лет, а преступление совершено впервые, наказание заменяют на условное.

Таким образом, попытка уйти от налогов стоила футбольной звезде 0 дней в тюрьме и € 2 млн. Его карьера не прервана, он продолжает играть за «Барселону» и зарабатывать деньги на рекламных контрактах, налоги с которых раньше утаивал.

А что было бы, если бы Месси «скрыл» € 4,1 млн, играя за БАТЭ? «В «Американке» бы сидел. Ждал бы, пока его выкупят», ― коротко прокомментировал «Еврорадио» один из белорусских адвокатов. Другой белорусский адвокат, специализирующийся на налоговом праве, дал более развернутый комментарий ― тоже на условиях анонимности:

«Судя по сумам, которые инкриминировались Месси, он вполне мог столкнуться и с уголовным преследованием в Беларуси. В таком случае ему также пришлось бы возмещать ущерб, причиненный уклонением от уплаты налогов. С целью избежать приговора суда он вполне мог бы погасить ущерб и обратиться в Комиссию по помилованию в Администрацию президента. Насчет тройного размера не уверен, так как практика сейчас имеется разная, в том числе и ординарного, и полуторного возмещения сумм.

Что касается заключения под стражу, то думаю, тут все бы зависило от усмотрения следствия, резонанса дела и других обстоятельств. На практике, «закрывают» надолго далеко не всегда, просто о таких случаях обычно не пишут, в отличие от резонансных задержаний, хотя бы в силу того, что сами лица, находящиеся на свободе, предпочитают лишний раз не привлекать к себе внимание прессы.

То, что резонансные дела всегда на особом контроле и под пристальным вниманием, это естественно для любой страны. К слову в Испании очень много недовольных условным сроком, хотя это и распространённая практика. Получается человек не заплатил несколько миллионов евро, но гуляет на свободе только потому, что хорошо пинает мяч, а простой человек в Испании может получить срок за гораздо менее глобальный проступок».

Белорусского бизнесмена Александра Кныровича КГБ тоже обвиняет в уклонении от уплаты налогов. Как и у Лионеля Месси, размер, согласно белорусскому законодательству, особо крупный: по версии следствия, Кнырович недоплатил государству как минимум $1,5 млн (€ 1,33 млн по курсу на 25 мая). Сумма скрытых налогов втрое меньше, чем у аргентинского футболиста, но не он, а именно Кнырович уже более четырех месяцев сидит в «Американке».

В апреле Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля заявил о намерении декриминализировать отдельные экономические преступления. Правда, уклонения от уплаты налогов среди них нет.