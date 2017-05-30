Леонид Заико: Бедность основной части белорусов - почти что медицинский факт 30.05.2017, 18:28

ЛЕОНИД ЗАИКО

ФОТО: BELARUSPARTISAN.ORG

Зарплата не может за год вырасти на 25-30%, сколько ни приказывай.

Эксперты исследовательского центра BIPART и проекта Кошт Урада представляют очередное исследование индекса ЧаркаШкварка (ЧШ). Напомним, что данный индекс складывается из цены 100 грамм бескостной свинины и 100 грамм водки и рассчитывается ежеквартально на основании данных Белстата. С помощью этого индекса можно определить, насколько реально обесценилась национальная денежная единица и как изменилась покупательная способность зарплат белорусов, пишет intex-press.by.

Чарка и шкварка опережают инфляцию

По итогам 1 квартала 2017 года цена набора «ЧаркаШкварка» составила 2,39 рубля. Это на 0,8% больше, чем в 4 квартале 2016 года и на 9,1% больше, чем годом ранее. Выходит, что темпы роста цен на свинину и водку превышают средний уровень инфляции по стране: по итогам 1 квартала 2017 года инфляция в годовом выражении составила 7,6%.

Рост цен на свинину и водку и неоднозначная динамика зарплат, которые то растут, то падают, привели к тому, что сейчас среднестатистический белорус зарабатывают всего 307 ЧШ в месяц – это ощутимо меньше, чем в последние месяцы. Даже год назад на среднюю зарплату можно было купить больше чарок и шкварок, чем сейчас. Снижение реальных доходов населения констатирует и Белстат: по данным ведомства, реальные доходы белорусов в январе-марте сократились на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Интересно, что при этом «бедные» регионы Беларуси продолжают беднеть, а «богатые» – богатеют. За последний год жители Могилевской, Витебской и Гродненской областей потеряли по 3-9 чарок и шкварок, в то время как жители Минска и Минской области разбогатели на 3-4 ЧШ. В общем-то, Минск и продемонстрировал рекордный прирост – 4 ЧШ, то есть 400 грамм водки и столько же свинины. Вот такие успехи за целый год.

«Богатые» беднели быстрее «бедных»

Если рассмотреть динамику индекса по сферам деятельности, то картина тоже выходит так себе. Из пяти рассмотренных профессий (программисты, финансисты, строители, врачи, учителя) лишь работники, занятые в сфере страхования и финансов, стали чуть богаче – их средняя зарплата выросла на 3 ЧШ. Все остальные понесли потери, причем в данном случае «богатые» беднели быстрее «бедных». Строители, учителя и врачи лишились по 5-10 ЧШ, а вот программисты потеряли сразу 222 чарки и шкварки, то есть целую учительскую зарплату. Против них сыграло значительное снижение курса доллара по сравнению с 1 кварталом 2016 года. Впрочем, даже несмотря на такой «обвал», средний программист все равно зарабатывает в 6,5 раз больше среднего учителя.

Динамика, откровенно говоря, удручающая. Зарплаты растут, но цены растут еще быстрее, вследствие чего население беднеет. Нацбанк отчаянно пытается решить глобальные проблемы в экономике, сдерживая инфляцию и обеспечивая стабильный курс рубля, только вот рост реальных зарплат – совсем не забота Нацбанка. Средняя зарплата в 500 долларов живет тем временем лишь на экранах телевизоров, а всеобщая шумиха по этому поводу заставляет с горечью задуматься: как же так вышло, что 500 долларов в месяц стали огромными деньгами и несбывшейся мечтой для подавляющего большинства населения?

– Уровень жизни белорусов резко упал с 2014 года. Катастрофически. Да так, что чарка – самое надежное средство приведения в равновесие себя любимого с официальной пропагандой, - говорит известный экономист Леонид Заико. За два года валовый внутренний продукт в долларовом эквиваленте упал почти на 40%, что сделало падение уровня жизни катастрофическим. По этой причине и желание утвердится на рубеже 500 долларов зарплаты. А было пару лет назад почти 600$.

Но зарплата не может за год вырасти на 25-30%, сколько ни приказывай. По этой причине бедность основной части белорусов почти что медицинский факт. Учителя, ученые, врачи это хорошо видят на собственном примере. И также хорошо молчат на эту тему.

Оценки движения цен на продукты питания дают сдержанную картину. Более весомым аргументом является во всем мире доля расходов на продовольствие в сумме всех потребительских расходов. У нас этот показатель около 45-50%. В соседних европейских странах от 10 до 17%. Именно такой коэффициент дает диагноз положения жителей страны. Половину денег на унитаз. У компьютерщиков меньше, у учителей больше.

Авторы исследования, охваченные энтузиазмом, делают феноменальные выводы: чарка и шкварка отстают от обещаний полисимейкеров, чарка и шкварка опережают инфляцию (вот оно главное противоречие общества). Могилев, Витебск и Гродно теряют условные чарки и шкварки, а в «зажравшемся» Минске водки и свинины могут купить на 400 грамм больше. Это приближает нас к конфликту столицы и провинции. Опасно? Еще как!

Правы авторы во многом, ох как правы! Хотя есть и такие интересные положения о том, что «Нацбанк отчаянно пытается решить глобальные проблемы в экономике». Уж кто-кто, но не П.В.Каллаур стал отчаянным «решалой» глобальных проблем. Нет. Национальный Банк делает свое дело профессионально. Впервые за многие годы нашего неосоциализма.

А то, что стали жить хуже, так это урок для всех жителей страны. Не о чарках надо заботиться, а о себе и своих близких. И «не ждать милостей от природы».