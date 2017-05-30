Президент Эстонии: Если в Беларуси есть политзаключенные, мы примем ответные меры 2 30.05.2017, 19:05

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Керсти Кальюлайд рассказала о том, что она думает о белорусско-российских учениях «Запад-2017» и отношениях Беларуси и ЕС.

Во время международной конференции по вопросам безопасности GLOBSEC 2017 в Братиславе президент Эстонии Керсти Кальюлайд ответила на вопросы «Радыё Свабода».

Об уроках, которые могут взять от Эстонии другие страны

У каждой страны своя ситуация, но довольно большая часть эстонского успеха основывается на том факте, что это страна с очень свободными средствами массовой информации, что это очень прозрачная страна и что она уважала верховенство закона от того времени, как восстановила свою независимость.

Эстония всегда настаивала на том, что мы хотим быть либеральной и демократической страной. И мы никогда не колебались в этом вопросе или в вопросе свободной торговли все 25 лет независимости. Это довольно естественно для маленькой открытой экономики - нельзя достичь экономического успеха каким-то другим способом.

«Цифровая Эстония» - это, конечно же, что-то присущее именно нам, но есть другие продвинутые в этой сфере страны. Я имею в виду «Цифровую пятерку» [Великобритания, Израиль, Новая Зеландия, Южная Корея, Эстония], так что даже в этом мы не уникальны.

Можно воспользоваться нашим опытом, но нам чрезвычайно повезло и с политическим лидерством, и с соседями. Наша экономика очень плотно связана с экономиками Швеции и Финляндии. Без таких соседей было бы гораздо труднее достичь роста экономики.

О попытках России дестабилизировать ситуацию в Эстонии

Мы не сталкиваемся с этим больше, чем другие страны. Фальшивые новости или попытки влиять на демократические процессы не ограничены какой-то географией. Мы в подобной ситуации, как и Германия, США, та же Франция, которая показала достойную восхищения устойчивость накануне выборов. Они не стали публиковать электронную переписку, которую им «слили».

Мы к этому привыкли, так как мы уже долгое время сталкиваемся с российской пропагандой против независимого эстонского государства. Нельзя сказать, что против нас стало больше таких действий за последние годы. Просто остальной мир стал больше это замечать.

В то же время мы непреклонны в том, что в ответ будем давать сбалансированную информацию. Мы не отвечаем контрпрапагандой или ограничением доступа к другим средствам массовой информации.

Об учениях «Запад-2017»

Мы не видим физической угрозы ни одной стране NATO. Сдерживание со стороны NATO всегда было адекватным, пропорциональным, и у него стопроцентная история успеха. Поэтому мы не рассматриваем это как угрозу.

Но это не значит, что мы не должны быть подготовлены. Нам нужно внимательно следить, что происходит на другой стороне. Мы должны настаивать, чтобы Россия делилась информацией о своих учения, как определено в международных соглашениях. Там определено, что если учения достаточно большие, то нужно приглашать наблюдателей из других стран.

О заявлении министра обороны Эстонии, что учения могут стать «билетом в одну сторону» в Беларусь для российских военных

Мы, например, заметили, что Беларусь в этом году объявила, что там в учениях будут участвовать 13 тысяч человек. Это как раз порог, который требует международного наблюдения. Обычно количество участников было немного ниже - например 12,850. Это показывает что белорусская сторона явно хочет присутствия международных наблюдателей.

Об отношениях между Беларусью и Евросоюзом

Евросоюз - прекрасная организация в том смысле, что он никогда не сомневается ни в ком из своих соседей. Если есть возможность способствовать верховенству закона и демократическим ценностям, Евросоюз всегда готов к сближению. Могут произойти дискуссии об упрощении визового режима - пока этого нет, но это может стать следующим шагом.

Когда Эстония будет председательствовать в Совете Евросоюза, состоится саммит «Восточного партнерства». До саммита мы обсудим ситуацию со всеми партнерами по Евросоюзу и увидим, какие конкретные шаги могут быть для каждой страны-участницы «Восточного партнерства». Но, конечно же, трудно не быть скептиками, когда так долго наблюдаешь за Беларусью.

О возможности для Беларуси присоединиться к Евросоюзу

Пару недель назад в Таллинне верховный представитель [Евросоюза] Федерико Могерини сказала, что страны на границе с Евросоюзом, которые имеют желание однажды присоединиться к ЕС, должны руководствоваться верховенством закона и становиться развитыми демократиями.

И если они таковыми станут, то однажды двери могут открыться. Это было в ответ на вопрос о Грузии, но она также сказала, что по ее мнению Европейский континент должен быть вместе. Поэтому конечно же, это возможно, если посмотреть в дальнейшее будущее.

В то же время довольно ясно, что в короткой перспективе такая дискуссия не рассматривается, и этим странам не предлагают такой перспективы. Но это абсолютно не значит, что сами эти страны не могут становиться демократичнее.

Именно так Эстония начинала свои преобразования, закладывая правильный демократический фундамент. Это в любом случае надо самим странам.

О возможности возвращения санкций, если Беларусь вернется к прежней ситуации с политзаключенными

Это будет обсуждаться и решаться партнерами по Евросоюзе. Для меня главная лакмусовая бумажка, чтобы определить, действительно ли страна выбрала демократический путь, это два фактора - отсутствие политзаключенных и возможность выигрывать судебные дела у государства.

Мой хороший друг Эд Лукас [журналист британского издания The Economist] некогда сказал мне это, и с тех пор я пользуюсь его тестом. Моя личная позиция в том, что если действительно есть политзаключенные, то однозначно нужно принимать ответные меры.

Но Эстония - это парламентская демократия, и позиции государства предлагаются правительством и одобряются парламентом.