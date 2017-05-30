Цена нефти Brent опустилась ниже $52 за баррель 30.05.2017, 19:24

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Нефть Brent торгуется на отметке в 51,48 доллара за баррель.

Цена нефти североморской марки Brent сегодня, 30 мая 2017 года, опустилась ниже отметки в 52 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

Так, по состоянию на 19:18 по минскому времени нефть Brent торговалась на отметке в 51,48 доллара за баррель. Это на 1,44% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, ранее сообщалось, что Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) готова продлить лимиты добычи на 9 месяцев до марта 2018 года. Сокращения, вероятно, будут вновь разделены с десятком экспортеров нефти за пределами ОПЕК, что сократило производство в тандеме с Организацией стран-экспортеров нефти с января.

Ожидается, что ОПЕК и другие производители согласятся продлить сокращение поставок нефти в 1,8 миллиона баррелей в сутки до конца первого квартала 2018 года. Текущая сделка ОПЕК, согласованная в конце прошлого года, охватывает только первую половину 2017 года.