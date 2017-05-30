Украина возбудила дело против россиян за ведение «гибридной войны» 3 30.05.2017, 20:22

О возбуждении уголовного дела объявила прокуратура Автономной Республики Крым.

Прокуратура Автономной Республики Крым, работающая на данный момент из Киева, объявила о возбуждении уголовного дела в отношении российских властей из-за ведущейся ими «гибридной войны», передает «Немецкая волна».

Соответствующее заявление было сделано во вторник, 30 мая. Формально дело заведено по ч.1 ст.437 УК Украины (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны).

Прокуратура подчеркивает, что в рамках расследования намерена впервые дать правовую оценку информационной составляющей «гибридной войны» России против Украины: в частности, манипуляции общественным мнением через СМИ и соцсети.

Россия аннексировала Крым в марте 2014 года. Международное сообщество осудило действия Москвы и не признало переход полуострова в состав РФ.