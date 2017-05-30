Анна Дундукова о патриоте Румянцеве: Пишите Владимиру письма 1 30.05.2017, 20:34

Владимир Румянцев

Фото: «Радыё Свабода»

Сегодня Владимиру Румянцеву исполнилось 29 лет.

Военный офицер из Бобруйска Владимир Румянцев обвиняемый, как и другие, сначала в «обучении или иной подготовке лиц для участия в массовых беспорядках», а после - в «создании незаконного вооруженного формирования».

«Радыё Свабода» поговорило с Анной Дундуковой, женой друга Владимира Румянцева Андрея Дундукова, также политзаключенного по «делу патриотов».

«Я Владимира почти семь лет знаю. А с Андреем [Дундуковым] они дружат со школы. Были вместе в армии. Для нас это близкий человек, который всегда рядом, всегда помогает. Очень хороший, безобидный человек.

В армии у него была достаточно ответственная должность. Он очень образованный. Теперь он просит, чтобы ему в СИЗО передавали книги по высшей математике.

Пишет, чтобы мы держались. Старается нас поддержать.

Просит, чтобы папе помогали. Ведь у него только папа, он уже старшего возраста. Папа в Бобруйске, ездит в Минск. Володя пишет: «Разгрузить папу, чтобы ему было немного легче». Волнуется за родных.

Хочется, чтобы ему писали письма. У других есть жены, невесты, а он свою семью пока создать не успел. Конечно, пишут друзья, папа. Но хочется, чтобы люди поддержали.

Даже если человек вам незнаком, в первую очередь ему будут важны просто слова поддержки. Он будет знать, что о нем помнят, что о нем заботятся, не забывают.

А так - можно писать о том, что в мире происходит. Просто написать что-то, чтобы его внимание отвлечь от той камеры и всего, что происходит. Какие-то шутки, может. Чтобы он, улыбался.

Адрес: Володарского, 2, камера 75, СИЗО-1, Минск, 220030.

Я пообещала ему в открытке, что когда он освободится, я сделаю ему пиццу. Однажды я ему приготовила пиццу, он сказал, что это самая вкусная пицца, которую он ел. Обычная домашняя пицца. Наготовлю много-много, чтобы накормить за все страдания».