Что дороже всего обходится белорусам 2 30.05.2017, 20:43

Фото: zautra.by

Как тратят бюджетные деньги в столице и в самом бедном регионе.

Ежегодно в Беларуси с помпой принимается закон о республиканском бюджете, который комментируют чиновники самых высоких рангов и который потом детально разбирается в СМИ. Однако помимо республиканского, в стране насчитывается еще более 1300 местных бюджетов, про которые никто будто даже не вспоминает. При этом совокупные доходы и расходы местных бюджетов, как правило, составляют примерно столько же, сколько доходы и расходы республиканского бюджета. То есть, через областные, районные и сельские бюджеты расходуется порядка половины народных денег, пишет zautra.by.

Цели у республиканского и местных бюджетов разные. За счет главного «кошелька» страны чаще решаются вопросы общегосударственной важности: содержание министерств и прочих государственных ведомств, обеспечение национальной безопасности, обслуживание госдолга и так далее. А вот местные бюджеты призваны обеспечивать простые потребности простых людей. Именно на них ложится ремонт в районной поликлинике, закупка новой мебели в школу и хорошие дороги местного назначения. Так что с обывательской точки зрения местные бюджеты будут даже поважнее республиканского.

За три месяца – 360 рублей на каждого

За первый квартал 2017 года местные бюджеты потратили 3 449,4 млн рублей – это примерно половина расходов консолидированного бюджета, который включает в себя деньги республиканского и местных бюджетов с поправкой на всевозможные межбюджетные трансферты. Выходит, что в среднем на каждого жителя страны местные бюджеты за три месяца потратили 363 рубля. Однако от региона к региону эта цифра может отличаться.

Предсказуемо самые «богатые» белорусы живут в Минске – из минского бюджета на каждого жителя столицы было потрачено в среднем 443 рубля. Это на треть больше, чем траты на жителей Брестской области, самого «бедного» региона, где расходы областного бюджета из расчета на каждого жителя региона составили всего 326 рублей.

Интересно, что у всех шести областей среднедушевые бюджетные расходы меньше среднереспубликанского показателя: всех «вытягивает» лишь Минск, который лидирует со значительным отрывом и ощутимо повышает среднюю температуру по больнице.

Дороже всего местным бюджетам обходится образование: в первом квартале за счет каждого белоруса на образование из местных бюджетов было направлено 111 рублей. На втором месте – здравоохранение, которое обошлось каждому жителю страны еще в 86 рублей. Третья по значимости статья затрат – национальная экономика, 55 рублей на человека. Пресловутые жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство стоили местным бюджетам еще по 42 рубля на человека.

Если рассмотреть экономическую классификацию, то здесь основной статьей расходов является оплата труда. Каждый белорус заплатил 145 рублей на зарплату бюджетникам через местные бюджеты. По 78 рублей с каждого ушло на лекарства, продукты питания и оплату жилищно-коммунальных услуг, еще 53 рубля съели субсидии.

Как в шелках

Что касается доходов, то за первый квартал в местные бюджеты поступило 3 563,5 млн рублей. Выходит, что каждый белорус за три месяца перечислил в местные бюджеты примерно 375 рублей. Местные бюджеты исполняются с профицитом, но это не говорит о том, что у них нет долгов. Совокупный долг местных бюджетов по итогам первого квартала достиг почти 5 млрд рублей, из которых 407 млн составляет просроченная задолженность. В среднем на каждого жителя страны приходится 520 рублей долга местных бюджетов, из которых 43 рубля – просрочка. Но ситуация, опять же, варьируется от региона к региону.

Самыми благополучными здесь являются Минск и Брест. Первый может похвастаться самым низким долгом из расчета на каждого жителя – 225 рублей при скромной просрочке в 8 рублей на человека. А в Брестской области – рекордно низкая сумма просрочки из расчета на каждого жителя, всего 3 рубля. Да и общая сумма долга (289 рублей на человека) тоже относительно невелика.

Хуже обстоят дела в Минской области – общий объем долга на каждого жителя достигает рекордных 922 рублей, однако просрочка при этом не слишком высокая – 39 рублей на каждого. Эта область, судя по всему, в состоянии обслуживать большую задолженность, в отличие от Витебской и Могилевской областей, где просрочка на каждого жителя достигла 118 и 138 рублей соответственно. К слову, общий объем просроченной задолженности местных бюджетов только за первый квартал вырос на 77,3 млн рублей или почти на четверть.

Местным бюджетам нередко приходится выкупать у банков долги госпредприятий. Обычно это делается с помощью облигаций: исполком выпускает бумаги на сумму задолженности проблемного предприятия, а банк эти бумаги выкупает. В результате исполком становится должником банка, а предприятие становится должником исполкома и получает некоторую отсрочку. Предполагается, что в будущем предприятие все равно будет обязано вернуть долг, но если оно не могло рассчитаться с банком, то с чего вдруг сможет рассчитаться с исполкомом?

А, между тем, уже почти 40% совокупного долга местных бюджетов сформировано за счет ценных бумаг, в том числе и тех облигаций, с помощью которых покрываются долги госпредприятий-неудачников. По сути, оплата этих долгов ложится на жителей региона, в котором расположено предприятие, и вместо ремонта дороги, поликлиники или школы приходится скидываться на поддержание жизни организма, уже много лет находящегося в глубокой коме.