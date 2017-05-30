закрыть
30 мая 2017, вторник, 23:30
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Егор Филипенко: В сборной Беларуси есть вообще незнакомые для меня фамилии

  • 30.05.2017, 21:19
  • 18,370

Защитник сборной Беларуси посетовал на отсутствие легенд в национальной команде.

Защитник сборной Беларуси по футболу Егор Филипенко в интервью «Прессболу» признался, что нашел в нынешнем ростере команды незнакомые для себя фамилии.

- По сравнению с первым сбором под руководством Криушенко, показалось, что сейчас все игроки серьезные и сосредоточенные.

- Со стороны, наверное, виднее. Что говорить — от последних результатов никуда не денешься. Нужно их проанализировать, сделать выводы и начинать с чистого листа. Так и будет, учитывая список вызванных футболистов. Можно сказать, это новая команда. Думаю, Игорь Николаевич знает, что делает. Надо работать.

- Нашел в списке незнакомые фамилии?

- Буду откровенен, есть такие: имя слышал, но не более того. Ничего удивительного, так бывает. Когда я впервые приехал в сборную, все тоже наверняка смотрели и думали: что это за парень и как его зовут? Тем более мне только 19 исполнилось. А тогда еще такая команда была, что заходил в автобус с открытым ртом и долго искал, где сесть. Сейчас таких игроков, легенд, как в то время, нет: Ромащенко, Кульчий, вся эта гвардия...


Мнение

Марафон вокруг нуля
Марафон вокруг нуля Владимир Халип
Время убирать!
Время убирать! Андрей Санников
Посольство России в Минске будет стоять на улице Бжезинского
Посольство России в Минске будет стоять на улице Бжезинского Евгений Липкович
Мужайтесь, люди, скоро осень!
Мужайтесь, люди, скоро осень! Ирина Халип


Интервью

Евгений Афнагель: Белорусам надо быть готовыми защищать друг друга
Евгений Афнагель: Белорусам надо быть готовыми защищать друг друга
Российские спецслужбы работают с литовскими и белорусскими страйкболистами
Российские спецслужбы работают с литовскими и белорусскими страйкболистами
Военный аналитик: Лукашенко не может сказать Москве «нет»
Военный аналитик: Лукашенко не может сказать Москве «нет»
Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе