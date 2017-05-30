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Как устроились дети российских чиновников

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  • 30.05.2017, 21:27

Дети российских чиновников часто работают в тех же отраслях, которые курируют их родители.

«Медуза» и «Трансперенси Интернешнл-Россия» представляют совместный проект, посвященный детям высокопоставленных чиновников из администрации российского президента, правительства и силовых ведомств, а также руководителей госкомпаний. Наше исследование показало, что дети чиновников часто работают в тех же отраслях, которые курируют их родители, либо связаны с ними деловыми интересами. Иногда бизнесом занимаются другие родственники людей, находящихся на госслужбе (например, зять бывшего губернатора Краснодарского края, министра сельского хозяйства Александра Ткачева Роман Баталов занимается сельскохозяйственным бизнесом в регионе, которым руководил его тесть). Попробуйте сами решить, являются ли эти данные признаком конфликта интересов — ситуации, при которой прямая или косвенная личная заинтересованность чиновника влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей.

Фото: Министерство обороны РФ; Антон Новодережкин / ТАСС / Vida Press; Ольга Зиновская / ТАСС
Фото: kremlin.ru; ОАК
Фото: government.ru; ГТГ
Фото: kremlin.ru
Фото: government.ru
Фото: kremlin.ru; Александр Коряков / Коммерсантъ
Фото: kremlin.ru; Александр Рюмин / ТАСС / Scanpix / LETA
Фото: Sgt. Aaron Hostutler / U.S. Marine Corps; kremlin.ru; Стоян Васев / ТАСС
Фото: kremlin.ru; Николай Цыганов / Коммерсантъ
Фото: kremlin.ru
Фото: Сергей Карпухин / Reuters / Scanpix / LETA; sport.mos.ru
Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru; Christophe Archambault / AFP / Scanpix / LETA
Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru; «Россия 24»
Фото: kremlin.ru; Сергей Бобылев / Коммерсантъ
Фото: kremlin.ru; «НЭО-Центр»
Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru; Валерий Левитин / Sputnik / Scanpix / LETA
Фото: kremlin.ru
Фото: Михаил Метель / ТАСС / Scanpix / LETA

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