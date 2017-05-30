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Премьер Сербии Вучич подал в отставку

  • 30.05.2017, 21:44
Александр Вучич

Александр Вучич подал в отставку в связи с вступлением на пост президента Сербии.

Избранный президент Сербии Александр Вучич подал Скупщине (парламенту) заявление об отставке с поста председателя правительства, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на кабинет министров.

Александр Вучич, согласно окончательным результатам выборов президента Сербии, прошедших 2 апреля, получил поддержку 55,08% проголосовавших граждан Сербии. Срок полномочий нынешнего президента Томислава Николича по закону истекает 31 мая. В среду в 12.00 (13.00 по минскому времени) назначена церемония принесения присяги и инаугурации нового главы государства.

«Подаю в отставку с поста глава правительства Республики Сербия. В отставку подаю в связи с вступлением на пост президента республики после выборов, на которых я избран президентом Сербии 2 апреля», — цитирует пресс-служба правительства заявление Вучича.


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