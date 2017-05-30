Пять интересных фактов о молоке 1 30.05.2017, 22:00

Много ли нам известно о молоке?

Молоко и молочные продукты - важная часть нашего рациона. А их значение в рационе детей вообще трудно переоценить. Но много ли нам известно о молоке? Terrawoman.ua подготовил подборку интересных фактов об этом замечательном продукте.

В чем ценность молока?

Молоко - уникальный по своему составу продукт. Его основу составляет вода - 87%, а в остальных 13% содержится около 80 минеральных элементов, необходимых для нормального роста и функционирования организма человека - витамины (A, группы В, С, D, Е), белки, углеводы, жиры и микроэлементы (кальций, фосфор, рибофлавин, калий, ниацин, магний). Интересно, что коровье молоко содержит в 300 раз больше белка казеина (источника восьми незаменимых для человека аминокислот), чем грудное молоко.

А как насчет бактерий?

Раньше молоко часто становилось источником болезней. Чтобы решить эту проблему французский микробиолог Луи Пастер изобрел метод термообработки молока, который был назван в его честь - пастеризация. При пастеризации уничтожаются болезнетворные бактерии, но нетронутыми остаются их споры, более устойчивые к воздействию высокой температуры. Поэтому срок годности такого молока - несколько дней. Затем споры превращаются в бактерии, в молоке начинаются процессы брожения и перед употреблением его необходимо прокипятить. Увы, при кипячении разрушаются многие полезные вещества, и польза от молока резко уменьшается.

Какое молоко можно не кипятить?

Парное молоко можно пить спокойно - но только в течение 1,5-2 часов после надоя. В это время действуют защитные вещества, вырабатываемые молочными железами коровы. Затем действие этих природных антисептиков слабеет, и бактерии начинают свою работу. Но есть и другой вариант. Еще в середине XX века ученые разработали надежный и щадящий метод термообработки - ультрапастеризацию. Эта «умная» технология позволяет сохранить максимальное количество содержащихся в молоке витаминов и микроэлементов, и при этом уничтожить все вредные бактерии и споры. А если бактерий нет, молоко не нуждается в кипячении. Именно поэтому институт пищевых технологий США назвал ультрапастеризацию «наибольшим достижением пищевых технологий ХХ века»

Стекло, ПЭТ-бутылка, полиэтиленовая пленка или картонный пакет?

Хотя стекло и является инертным материалом, не вступающим в реакцию с продуктом, оно имеет ряд недостатков. Свет солнца и люминесцентных ламп в торговом зале проникает сквозь прозрачную упаковку, провоцируя незначительные изменения вкуса и, главное, запуская процесс окисления продукта. ПЭТ-бутылка имеет ограниченные барьерные свойства - она пропускает свет (если прозрачная) и кислород, что значительно сокращает сроки хранения молока. Мягкая упаковка из полиэтилена самая дешевая, но продукт в ней хранится от 2 до 5 суток. Идеальной упаковкой для молока считается картонный пакет Тетра Пак, который состоит из 6-ти различных слоев и обеспечивает герметичность, защиту от света, воздуха, влаги и воздействия других внешних факторов.

Почему в Индии корова - священное животное?

Согласно Аюрведе - традиционной системе индийской ведической медицины, молоко - продукт наивысшей благости. Для индусов нет ничего необычного в том, чтобы питаться одним лишь коровьим молоком, а ряд местных клиник специализируются в лечении им различных болезней. Из коровьего молока делают также три самых полезных и широко применяемых в ведической кулинарии продукта: топлёное масло (гхи), свежий сыр (панир) и йогурт (дахи).