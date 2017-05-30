Трамп рассматривает на пост главы ФБР бывшего заместителя главы бюро 30.05.2017, 22:42

Президент США намерен встречаться с кандидатами до тех пор, пока не почувствует, что нашел нужного.

Президент США Дональд Трамп рассматривает кандидатуру бывшего заместителя директора ФБР Джона Пистола (2004-2010) на пост руководителя этой правоохранительной структуры. Об этом заявил во вторник официальный представитель Белого дома Шон Спайсер на регулярном брифинге для журналистов в Белом доме, передает ТАСС.

«Президент проведет сегодня во второй половине дня консультации с еще двумя кандидатами (на пост директора ФБР) Джоном Пистолом и Крисом Рэем», - подчеркнул он.

По словам Спайсера, «когда Трамп почувствует, что нашел нужного кандидата, он даст знать». «Он собирается встречаться с кандидатами до тех пор, пока не найдет нужного», - указал пресс-секретарь. Он не пояснил, о каком Крисе Рэе идет речь.

Ранее президент США называл основным кандидатом на пост директора ФБР экс-сенатора от штата Коннектикут Джо Либермана, однако последний взял самоотвод.

В начале мая Дональд Трамп по рекомендации министра юстиции и генпрокурора Джеффа Сешнса и его заместителя Рода Розенстайна уволил Джеймса Коми, объяснив это тем, что Джеймс Коми, возглавлявший ФБР с июня 2013 года, был уволен Дональдом Трампом в начале мая нынешнего года по рекомендации министра юстиции и генпрокурора Джеффа Сешнса и его заместителя Рода Розенстайна принял решение уволить Джеймса Коми. Президент США объяснил свое решение тем, что Коми не в состоянии эффективно выполнять свои функции.

По закону президент выдвигает кандидатуру, но после этого ее должен утвердить Сенат Конгресса США.