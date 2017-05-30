Как чиновники устраивают себе праздник за счет налогоплательщиков 30.05.2017, 22:55

Фото: levleshenko.ru

С завидным упорством могилевские чиновники реанимируют «вышедших в тираж» российских артистов.

Для этого они готовы пожертвовать дорогами в городе и, за счёт налогоплательщиков, устроить себе праздник.

В распоряжение редакции 6tv.by попал любопытный документ под названием «Приглашение. Вид процедуры государственной закупки – открытый конкурс». Заказчиком госзакупки выступила Могилевская областная филармония, которая предложила 156600 белорусских рублей (по сегодняшнему курсу 84193 USD) на расходы, связанные с организацией и обеспечением участия московских артистов Олега Газманова, Льва Лещенко и Алексея Воробьева в праздничном концерте в рамках Дня Независимости в Могилеве. Концерт пройдет 3 июля на площади Славы за счет налогоплательщиков. В конкурсном предложении так и указано: «источник финансирования закупки: областной бюджет». За такие деньги Могилеву можно было бы раскрутить свою звезду в России.

Почему именно эти артисты? Этот вопрос нужно задать контактному лицу Салдуновой Светлане. Из конкурсных документов мы можем лишь понять, какие суммы рубят московские постаревшие деятели поп-культуры в далекой для них провинции.

Деньги они берут, конечно, за сам приезд и могли бы спеть по целому концерту, но режиссерская задумка такова, что в зажиточном Могилеве с зарплатами в 200-250 долларов великий Лещенко споет всего четыре песни, всесоюзно-известный Олег Газманов 5 произведений, а далеко не всем знакомый и сравнительно молодой актер и певец Алексей Воробьев всего 2 творения. За это Лев Валерианович положит в карман 29 тысяч долларов, Олег Газманов заберет 37700 «зелёных», ну а остаток в 17300 USD отправится самому молодому Воробьеву (хотя, справедливости ради, он мог бы приехать с полноценным концертом и за 3 тысячи у.е.)

К сожалению, выбор этих артистов показывает, что властям города мало интересны собственные граждане. Например, ничего не было слышно о смене гражданства на российское музыкантов могилевско-чаусской группы IOWA, которая гораздо успешнее, нежели некоторые вышеописанные товарищи, гастролирует по той же России. На худой конец, можно было бы вспомнить о бобруйских корнях группы «Би-2», когда-то ставшей группой года на могилёвском рок-фестивале. Да даже участники «Евровидения» NaviBand были бы вполне себе желанны на открытой городской сцене. Но нет, по-видимому, для глубоких пенсионеров приглашен 75-летний Лещенко, для только вышедших на пенсию 65-летний Газманов, а для остальных 29-летний Воробьев. Логика областной филармонии понятна. Но, опять же, к сожалению, она опускает и так провинциальный Могилев до статуса захолустья.