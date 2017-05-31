Трусливый полет Путина 4 31.05.2017, 9:10

При освещении визита правителя РФ во Францию была упущена одна важная деталь.

Визит президента России Владимира Путина во Францию, на встречу с новоизбранным Эммануэлем Макроном не обсудило только ленивое СМИ, пишет популярный украинский блогер zloy-odessit.

Хотя сам визит можно было бы описать в виде вопроса и ответа:

- Зачем Макрон пригласил Путина?

- Чиста шоб паржать!

Однако журналисты не подметили одну важную деталь, а именно то как Владимир Красное Солнышко на эту самую встречу, собственно, добирался, а точнее - летел.

Дело в том, что Путин добрался до Парижа сразу на трех бортах! Не думаю, что по частям, а уже на месте собрали, но факт остается фактом - в операции «Визит в проклятую Гейропу» было задействовано три «Илюшина», один из которых летел напрямую во Францию, второй через Сербию, а третий через Румынию.

О чем это говорит? Похоже, у Путина серьезные опасения за свою жизнь, раз уж ему приходится прибегать к подобным финтам, а каждый визит в страны загнивающего капитализма для него создает стресс и шок. К тому же, не забывайте, что преступник проецирует свое поведение на окружающих и ожидает от них тех же действий, которые бы проявил сам, а тут впору вспомнить Смоленскую авиакатастрофу президентского авиалайнера Ту-154М Воздушных сил Польши.

А потому, престарелый Владимир Владимирович, помимо многих своих недостатков, заимел ещее или бомбы в багажном отделении от ближайших соратников, которым вся эта бесконечная пьеса недовеличия поднадоела.