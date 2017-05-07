В Зельвенском районе пенсионеры собирают камни, чтобы прожить 9 7.05.2017, 19:40

Фото: gs.by

Государство так позаботилось о пенсионерах, что большая часть их продолжает работать и в преклонном возрасте, чтобы свести концы с концами.

Корреспонденты «ГС» побывали в одной из деревень Зельвенского района, Голынке.

Будний день, время близится к вечеру, а на закультивированном поле, которое находится рядом с деревней Голынка, трудится бригада женщин, среди которых один мужчина. Девять человек дружно идут за трактором и бросают в кузов камни. Мы подошли к ним поближе.

— Вас заставляют собирать камни или вы сами изъявили желание? — поинтересовалась я.

— Нет, мы добровольно здесь работаем, — ответила одна из женщин, прося ее не фотографировать.

Фото: gs.by

— И как работа?

— Нам нравится, — ответила другая сельчанка.

— Сколько вы уже собираете эти камни?

— Десять лет. Мы не только камни собираем, но и коров кормим, картофель перебираем, делаем все, что нам скажут, — улыбаясь, ответила женщина.

Все работники, как нам удалось выяснить, из Зельвы. Их каждый день привозят на работу в хозяйство выполнять разные работы.

Фото: gs.by

— А что же вас заставляет, находясь на пенсии, выполнять такую тяжелую работу? — поинтересовалась я у женщины почтенного возраста.

— Хорошая жизнь. Мне скоро исполнится 70 лет, а я работаю: за все надо заплатить, а на жизнь мало что остается. Разве на 200 рублей можно прожить при нынешних ценах? — спрашивает с сожалением пенсионерка.

Фото: gs.by

— Моя пенсия — 230 рублей, как видите, наш батька нам "хорошо" платит: заплатишь за коммунальные услуги, за все, и остается только на хлеб и на воду, — поддержала разговор ее напарница из бригады.

Вот так целый день с 8 утра и до 5 часов вечера женщины ходят по колхозным полям и собирают камни. В выходные дни они не работают. Обед привозят им в поле. Платят в день по 20 рублей. Из слов сельчанок, им приходится за день собирать по 8-15 тракторных прицепов, все зависит от засоренности поля камнями.

— Вы про нас ничего не пишите, а то наше зельвенское руководство нам так даст, что мало не покажется, — просила нас одна из тружениц.

А вот уже и председатель СПК «Голынка» подъехал на солидной машине.

Фото: gs.by

— Что ж Вы, председатель Владимир Владимирович, заставляете женщин камни собирать? — интересуюсь я у директора сельхозпредприятия.

— А кто их будет собирать? Средняя продолжительность жизни у мужчин 68 лет, а у женщин — 72 года. Если им пенсии хватает, они могут не работать, — сказал руководитель.

— Где этих мужчин взять, да и они на этой работе трудиться не будут. Кто лучше за нас, женщин, эту работу сделает? — вступилась за директора бригадир полеводов.

— Женщины камни собирают вручную, но ведь есть камнеуборочные машины?

Фото: gs.by

— Камнеуборочные машины едут рядом, они собирают большие камни, а работники — маленькие.

— Что-то мы не увидели камнеуборочной машины на этом поле?

— Камнеуборочная машина проехала раньше, собрала большие камни, а уже рабочие идут за ней и собирают мелкие камни.

— Действительно женщины собирают в день по 8-15 прицепов?

— Треть прицепа составляет 4 тонны. Дело в том, что если прицеп полный, то трактор не сможет его утащить с поля.

Ранее эта бригада перебирала картофель, сейчас подрабатывает на сборах камней. Пенсия маленькая, сами понимаете. В среднем в месяц у них выходит от 500 до 600 рублей заработной платы.

Фото: gs.by

Расценки у нас для всех одинаковые, для своих работников и чужих. И на работу принимаю всех желающих, — пояснил директор коммунального сельхозпредприятия «Голынка» Владимир Юч.

Фото: gs.by

В европейских странах пенсионеры заслужили у государства приличную пенсию, на которую они могут прожить, не работая, путешествовать и просто наслаждаться жизнью. А белорусские пенсионеры, выходит, не заработали на достойную жизнь. Они всегда трудились, трудятся и, видимо, еще будут долго трудиться, так как в их жизни почти ничего не меняется...