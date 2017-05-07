закрыть
7 мая 2017, воскресенье, 21:16
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Зельвенском районе пенсионеры собирают камни, чтобы прожить

9
  • 7.05.2017, 19:40
Фото: gs.by

Государство так позаботилось о пенсионерах, что большая часть их продолжает работать и в преклонном возрасте, чтобы свести концы с концами.

Корреспонденты «ГС» побывали в одной из деревень Зельвенского района, Голынке.

Будний день, время близится к вечеру, а на закультивированном поле, которое находится рядом с деревней Голынка, трудится бригада женщин, среди которых один мужчина. Девять человек дружно идут за трактором и бросают в кузов камни. Мы подошли к ним поближе.

— Вас заставляют собирать камни или вы сами изъявили желание? — поинтересовалась я.

— Нет, мы добровольно здесь работаем, — ответила одна из женщин, прося ее не фотографировать.

Фото: gs.by

— И как работа?

— Нам нравится, — ответила другая сельчанка.

— Сколько вы уже собираете эти камни?

— Десять лет. Мы не только камни собираем, но и коров кормим, картофель перебираем, делаем все, что нам скажут, — улыбаясь, ответила женщина.

Все работники, как нам удалось выяснить, из Зельвы. Их каждый день привозят на работу в хозяйство выполнять разные работы.

Фото: gs.by

— А что же вас заставляет, находясь на пенсии, выполнять такую тяжелую работу? — поинтересовалась я у женщины почтенного возраста.

— Хорошая жизнь. Мне скоро исполнится 70 лет, а я работаю: за все надо заплатить, а на жизнь мало что остается. Разве на 200 рублей можно прожить при нынешних ценах? — спрашивает с сожалением пенсионерка.

Фото: gs.by

— Моя пенсия — 230 рублей, как видите, наш батька нам "хорошо" платит: заплатишь за коммунальные услуги, за все, и остается только на хлеб и на воду, — поддержала разговор ее напарница из бригады.

Вот так целый день с 8 утра и до 5 часов вечера женщины ходят по колхозным полям и собирают камни. В выходные дни они не работают. Обед привозят им в поле. Платят в день по 20 рублей. Из слов сельчанок, им приходится за день собирать по 8-15 тракторных прицепов, все зависит от засоренности поля камнями.

— Вы про нас ничего не пишите, а то наше зельвенское руководство нам так даст, что мало не покажется, — просила нас одна из тружениц.

А вот уже и председатель СПК «Голынка» подъехал на солидной машине.

Фото: gs.by

— Что ж Вы, председатель Владимир Владимирович, заставляете женщин камни собирать? — интересуюсь я у директора сельхозпредприятия.

— А кто их будет собирать? Средняя продолжительность жизни у мужчин 68 лет, а у женщин — 72 года. Если им пенсии хватает, они могут не работать, — сказал руководитель.

— Где этих мужчин взять, да и они на этой работе трудиться не будут. Кто лучше за нас, женщин, эту работу сделает? — вступилась за директора бригадир полеводов.

— Женщины камни собирают вручную, но ведь есть камнеуборочные машины?

Фото: gs.by

— Камнеуборочные машины едут рядом, они собирают большие камни, а работники — маленькие.

— Что-то мы не увидели камнеуборочной машины на этом поле?

— Камнеуборочная машина проехала раньше, собрала большие камни, а уже рабочие идут за ней и собирают мелкие камни.

— Действительно женщины собирают в день по 8-15 прицепов?

— Треть прицепа составляет 4 тонны. Дело в том, что если прицеп полный, то трактор не сможет его утащить с поля.

Ранее эта бригада перебирала картофель, сейчас подрабатывает на сборах камней. Пенсия маленькая, сами понимаете. В среднем в месяц у них выходит от 500 до 600 рублей заработной платы.

Фото: gs.by

Расценки у нас для всех одинаковые, для своих работников и чужих. И на работу принимаю всех желающих, — пояснил директор коммунального сельхозпредприятия «Голынка» Владимир Юч.

Фото: gs.by

В европейских странах пенсионеры заслужили у государства приличную пенсию, на которую они могут прожить, не работая, путешествовать и просто наслаждаться жизнью. А белорусские пенсионеры, выходит, не заработали на достойную жизнь. Они всегда трудились, трудятся и, видимо, еще будут долго трудиться, так как в их жизни почти ничего не меняется...


Мнение

Цена на нефть понизится
Цена на нефть понизится Михаил Крутихин
Прецедентское послание
Прецедентское послание Виталий Портников
Нам еще наступать предстоит
Нам еще наступать предстоит Ирина Халип
«От требования отставки должны задрожать стекла в администрации Лукашенко»
«От требования отставки должны задрожать стекла в администрации Лукашенко»              ПАВЕЛ СЕВЕРИНЕЦ


Интервью

Наталья Радина: Я не верю в такие совпадения
Наталья Радина: Я не верю в такие совпадения
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев