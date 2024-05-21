Евросоюз основал академию для обучения своих дипломатов 21.05.2024, 21:11

Обучение Дипакадемия ЕС будет осуществлять в течение четырех учебных лет.

Совет Европейского Союза 21 мая согласовал создание Дипломатической академии ЕС (EUDA) – первого заведения в истории объединения, которое будет заниматься профессиональной подготовкой дипломатов.

Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

Дипломатическая академия ЕС призвана готовить дипломатов, которые будут работать в Европейской службе внешних дел.

Она «будет способствовать созданию критической массы европейских дипломатов, которые обладают глубоким пониманием принципов, целей, ценностей, интересов и глобальной роли ЕС и способны эффективно работать в Брюсселе, в делегациях ЕС или в пределах национальных структур», пишет Совет Евросоюза.

Обучение Дипакадемия ЕС будет осуществлять в течение четырех учебных лет – с 2024-2025 по 2027-2028 годы – в партнерстве с Колледжем Европы, известным европейским образовательным учреждением с многолетним опытом.

Новое заведение будет работать под руководством верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Им будет руководить комитет, в состав которого войдут по одному представителю от каждого государства-члена, Европейского парламента, Совета ЕС и Еврокомиссии.

На финансирование Дипломатической академии ЕС на 2024-2025 годы заложили чуть более 1,7 миллиона евро.

Пилотный этап проекта под названием «Европейская дипломатическая академия» был запущен летом 2022 года, второй состоялся в течение 2023-2024 учебного года.