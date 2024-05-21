Для ожидающих выезда из Беларуси водителей фур на границе с Польшей организовали подвоз воды
- 21.05.2024, 21:02
Это связано с большими очередями и жарой.
Водителям грузовиков, которые ожидают выезда из Беларуси на границе с Польшей, начали подвозить воду прямо в пункт пропуска «Козловичи». Об этом сообщили на «Брестводоканале».
Это связано с большими очередями и жарой.
«В связи с установившейся жаркой погодой государственным предприятием „Брестводоканал“ организован подвоз питьевой воды для граждан, ожидающих выезда за пределы Республики Беларусь в пункте пропуска „Козловичи“», — говорится в сообщении.
Добавим, что, по данным на 8 часов вечера 21 мая, в пункте пропуска «Козловичи» выезда из Беларуси в Евросоюз ожидают 700 фур.
По прогнозам синоптиков, 22 мая в Бресте ожидается жара до +25…27°С.