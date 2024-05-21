закрыть
21 мая 2024, вторник, 21:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Для ожидающих выезда из Беларуси водителей фур на границе с Польшей организовали подвоз воды

  • 21.05.2024, 21:02
Для ожидающих выезда из Беларуси водителей фур на границе с Польшей организовали подвоз воды

Это связано с большими очередями и жарой.

Водителям грузовиков, которые ожидают выезда из Беларуси на границе с Польшей, начали подвозить воду прямо в пункт пропуска «Козловичи». Об этом сообщили на «Брестводоканале».

Это связано с большими очередями и жарой.

«В связи с установившейся жаркой погодой государственным предприятием „Брестводоканал“ организован подвоз питьевой воды для граждан, ожидающих выезда за пределы Республики Беларусь в пункте пропуска „Козловичи“», — говорится в сообщении.

Добавим, что, по данным на 8 часов вечера 21 мая, в пункте пропуска «Козловичи» выезда из Беларуси в Евросоюз ожидают 700 фур.

По прогнозам синоптиков, 22 мая в Бресте ожидается жара до +25…27°С.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пример для Беларуси: как Финляндия вошла в НАТО
Пример для Беларуси: как Финляндия вошла в НАТО Кари Люхто
Почему Путин заговорил о мире?
Почему Путин заговорил о мире? Владимир Фесенко
Детей осталось на три дня
Детей осталось на три дня Ирина Халип
Наталья Радина в «Gazecie Wyborczej»: Беларусь будет свободной!
Наталья Радина в «Gazecie Wyborczej»: Беларусь будет свободной!