Для ожидающих выезда из Беларуси водителей фур на границе с Польшей организовали подвоз воды 21.05.2024, 21:02

Это связано с большими очередями и жарой.

Водителям грузовиков, которые ожидают выезда из Беларуси на границе с Польшей, начали подвозить воду прямо в пункт пропуска «Козловичи». Об этом сообщили на «Брестводоканале».

Это связано с большими очередями и жарой.

«В связи с установившейся жаркой погодой государственным предприятием „Брестводоканал“ организован подвоз питьевой воды для граждан, ожидающих выезда за пределы Республики Беларусь в пункте пропуска „Козловичи“», — говорится в сообщении.

Добавим, что, по данным на 8 часов вечера 21 мая, в пункте пропуска «Козловичи» выезда из Беларуси в Евросоюз ожидают 700 фур.

По прогнозам синоптиков, 22 мая в Бресте ожидается жара до +25…27°С.