Белорусская фигуристка исполнила сложнейший каскад 21.05.2024, 21:14

Виктория Сафронова

Видео.

Фигуристка Виктория Сафронова, которая выступает за Беларусь, исполнила четверной риттбергер – тройной тулуп. Пока, правда, на тренировке.

Спортсменка выложила видео сложнейших прыжков в соцсетях.

На данный момент 21-летняя Сафронова – лидер белорусского одиночного женского катания. Хотя родилась она и начала заниматься фигурным катанием в Москве. В 2019-м она сменила спортивное гражданство и стала выступать за сборную Беларуси. Причина – из-за серьезной конкуренции она не могла попасть в российскую команду.

Виктория сразу стала лидером среди белорусских фигуристок. В 2022-м она отправилась на Олимпиаду, где заняла 13-е место.

Сафронова – четырехкратная чемпионка Беларуси.

Напомним, после вторжения РФ в Украину белорусские и российские фигуристы были отстранены от международных соревнований. На недавнем «Кубке дружбы», который проходил в Саранске, Виктория заняла первое место.