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В Беларусь возвращаются холода

  • 7.05.2017, 21:27
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В понедельник ожидается всего плюс 4-11 градусов.

В ближайшие сутки, 8 мая, в Беларуси ожидается резкое похолодание. Погода ухудшится: ночью и утром во многих районах пройдут сильные дожди, из-за чего синоптики объявляют оранжевый уровень опасности, передает БелТА.

В отдельных районах ожидается усиление ветра с порывами до 15-18 метров в секунду, на юго-востоке возможны грозы.

Температура воздуха ночью составит 2-9 градусов тепла, днем — 4-11 выше нуля.

Холодная погода сохранится до конца следующей недели — 9-11 мая также пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега.


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