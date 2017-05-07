закрыть
8 мая 2017, понедельник, 1:15
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Квалификация ЧЕ-2018: Беларусь сыграла вничью с Польшей

  • 7.05.2017, 21:51
Фото: REUTERS/Charles Platiau

В драматичном поединке белорусские гандболисты на выезде разошлись миром с поляками - 27:27.

Сборная Беларуси на выезде разошлась миром с командой Польши в матче квалификации чемпионата Европы-2018 — 27:27.

Белорусы вели на протяжении большей части поединка, но на 58-й минуте полякам удалось вырваться вперед на 2 мяча.

За 38 секунд до сирены при равном счете поляки не смогли завершить голом решающую атаку.

Польша – Беларусь 27:27 (13:15)

Польша: Мальхер, Моравски; Дачко, Лиевски, Лыжва, Яхлевски, Краевски, Белецки, Кус, Юрецки, Сыпшак, Морыто, Дашек, Пшибыльски, Пачковски, Храпковски.

Беларусь: Мацкевич, Солдатенко; Бровко, Кулеш, Бабичев, Пуховский, Рутенко, Шилович, Юринок, Баранов, Карвацкий, Подшивалов, Королек, Титов, Кулак, Гайдученко.

Положение команд: Беларусь – 5 очков (4 игры), Румыния – 4 (3), Сербия – 4 (3), Польша – 1 (4).


Мнение

Цена на нефть понизится
Цена на нефть понизится Михаил Крутихин
Прецедентское послание
Прецедентское послание Виталий Портников
Нам еще наступать предстоит
Нам еще наступать предстоит Ирина Халип
«От требования отставки должны задрожать стекла в администрации Лукашенко»
«От требования отставки должны задрожать стекла в администрации Лукашенко»              ПАВЕЛ СЕВЕРИНЕЦ


Интервью

Наталья Радина: Я не верю в такие совпадения
Наталья Радина: Я не верю в такие совпадения
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев