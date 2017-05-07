Квалификация ЧЕ-2018: Беларусь сыграла вничью с Польшей 7.05.2017, 21:51

Фото: REUTERS/Charles Platiau

В драматичном поединке белорусские гандболисты на выезде разошлись миром с поляками - 27:27.

Сборная Беларуси на выезде разошлась миром с командой Польши в матче квалификации чемпионата Европы-2018 — 27:27.

Белорусы вели на протяжении большей части поединка, но на 58-й минуте полякам удалось вырваться вперед на 2 мяча.

За 38 секунд до сирены при равном счете поляки не смогли завершить голом решающую атаку.

Польша – Беларусь 27:27 (13:15)

Польша: Мальхер, Моравски; Дачко, Лиевски, Лыжва, Яхлевски, Краевски, Белецки, Кус, Юрецки, Сыпшак, Морыто, Дашек, Пшибыльски, Пачковски, Храпковски.

Беларусь: Мацкевич, Солдатенко; Бровко, Кулеш, Бабичев, Пуховский, Рутенко, Шилович, Юринок, Баранов, Карвацкий, Подшивалов, Королек, Титов, Кулак, Гайдученко.

Положение команд: Беларусь – 5 очков (4 игры), Румыния – 4 (3), Сербия – 4 (3), Польша – 1 (4).