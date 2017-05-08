«К исчезновению Захаренко приложили руку ближайшие соратники Лукашенко» 3 8.05.2017, 8:54

Юрий Захаренко

Бывший министр внутренних дел Беларуси Юрий Захаренко исчез 18 лет назад.

Однако власти Беларуси по-прежнему не спешат передавать дело пропавшего оппонента Александра Лукашенко в суд. И это несмотря на последнее постановление Комитета ООН по правам человека, который обязал Беларусь немедленно дорасследовать дело Юрия Захаренко, сообщает «Белсат».

Комитет ООН по правам человека рассмотрел жалобу на власти Беларуси, которую прислала мать пропавшего экс-министра Ульяна Захаренко. По ее мнению, дело - полностью политическое. И в этом убеждены не только правозащитники.

Делом Захаренко занимается бывший следователь, а ныне правозащитник Олег Волчек. Он уверен: на Лукашенко постановление ООН никак не повлияет, а документ вступит в силу только после смены власти в Беларуси.

«Любая власть будет обязана выполнить эти решения, это бьет по имиджу страны как для инвесторов, так и для деловых партнеров», - говорит Олег Волчек.

Выводы международных экспертов звучат безапелляционно. Комитет признал нарушения Международного пакта о гражданских и политических свободах по трем статьям: право на жизнь, запрет пыток и жестокого обращения и право на личную неприкосновенность. Согласно выводам специалистов, вероятно, Захаренко стал жертвой внесудебного убийства, которое совершили должностные лица.

«Очевидно, что здесь приложили руку ближайшие соратники Лукашенко - Шейман, Павлюченко, Сиваков, которые служили и служат ему верой и правдой», - говорит заместитель председателя Объединенной гражданской партии Лев Марголин.

Постановления комитета ООН семья Юрия Захаренко ждала целых три года. Сейчас, после публикации документа, власти Беларуси официально имеют полгода, чтобы выполнить требования - провести открытое расследование и наказать виновных. Но, по мнению Льва Марголина, следствие не доведут до конца, а преступники не будут наказаны.

«Во-первых, они много знают и могут рассказать о том, какие команды поступали с самого верха, во-вторых, Лукашенко все же чувствует, что ему понадобятся преданные люди, и кроме этих его никто не будет защищать», - считает Лев Марголин.

Юрий Захаренко - бывший министр внутренних дел Беларуси и оппозиционный политик. Он исчез вечером 7-го мая 1999-го года по дороге домой в районе улицы Могилевской в Минске. Уголовное дело возбудили по статье «умышленное убийство», но она не завершено до сих пор. По словам бывшего начальника СИЗО № 1 Олега Алкаева, Захаренко похитили и расстреляли по приказу приближенных к Лукашенко.