Николай Статкевич почтил память солдат Второй мировой войны

Николай Статкевич почтил память солдат Второй мировой войны7
- 8.05.2017, 14:44
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Политик с несколькими десятками соратников возложил цветы на Военном кладбище в Минске.
Об этом один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич написал в «Фейсбуке».
«Сегодня, в день завершения Второй мировой войны в Европе, на Военном кладбище Минска состоялась традиционная акция почтения памяти советских солдат, погибшим при освобождении Минска от гитлеровцев.
Принимали участие около 30 представителей Народной Громады и движения солидарности «Разам». Из-за могил за акцией наблюдали 4 человека в штатском и с видеокамерой.
Вечная память погибшим в войне с гитлеровским нашествием!»