Николай Статкевич почтил память солдат Второй мировой войны 7 8.05.2017, 14:44

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Политик с несколькими десятками соратников возложил цветы на Военном кладбище в Минске.

Об этом один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич написал в «Фейсбуке».

«Сегодня, в день завершения Второй мировой войны в Европе, на Военном кладбище Минска состоялась традиционная акция почтения памяти советских солдат, погибшим при освобождении Минска от гитлеровцев.

Принимали участие около 30 представителей Народной Громады и движения солидарности «Разам». Из-за могил за акцией наблюдали 4 человека в штатском и с видеокамерой.

Вечная память погибшим в войне с гитлеровским нашествием!»