Белорусские школьники могут стать миллионерами на своих изобретениях 3 10.06.2017, 8:37

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Александра Коховец

Фото: imenamag.by

Четыре истории, которые на Западе обязательно привели бы к жизненному успеху.

Пока их ровесники катались на скейтах, ходили на вечеринки и зависали в компьютере, слуцкий школьник Влад Гадалов изобрел смартфон нового поколения, аналогов которому нет в мире, а старшеклассник из Борисова < b>Вадим Машницкий придумал уникальный велокомпьютер. «Имена» встретились с юными белорусскими изобретателями и узнали, что заставляет ребят в 15-17 лет всерьез заниматься наукой и изобретениями и о каком будущем для себя и своих разработок они мечтают.

Саша и США

Александре Коховец 16 лет, и в этом году она закончила десятый класс гимназии № 1 Жодино. Однако будни школьницы нельзя назвать обыденными. Большую часть времени Саша проводит за научными исследованиями, разъезжая по всему миру. Совсем недавно жодинская школьница вернулась из Лос-Анджелеса. В США она представляла Беларусь на влиятельном международном научно-инженерном конкурсе Intel International Science and Engineering.

— С детства мне нравилось читать и изучать что-то новое, — рассказывает Саша. — Я пыталась найти себя, никогда не сидела на месте. Так как в детстве часто болела и видела врачей, то решила, что тоже хочу стать врачом и помогать людям. Как-то в седьмом классе к нам пришел заменять урок ученик 11-го класса. И он сказал нам что-то вроде: «А вот моя одноклассница представила свою научную работу в Америке. Учитесь, тоже такими будете». К тому моменту я уже написала пару научных работ, и у меня в голове сразу промелькнула мысль: «Боже, какая она молодец, может, и мне когда-то удастся такого добиться». Но тогда это казалось только мечтами, ничего большего.

Однако Саша всерьез занялась научными исследованиями и уже в восьмом классе защищала работу про переработку тетрапака на международном конкурсе в Турции. Получила медаль. Какое-то время занималась изучением экономической системы озеленения крыш, а потом решила узнать, как можно использовать сорное растение золотарник канадский в полезных целях. Оказалось, оно может сослужить добрую службу для энергетики и фармакологии.

— Моя нынешняя работа посвящена такому растению, как золотарник канадский, — объясняет Саша. — Люди ведут с ним борьбу. И не зря: это растение является агрессором — в его корнях имеются ингибиторы, которые подавляют рост других растений. В своей работе я предлагаю регулировать численность этого растения через его использование в качестве сырья для производства лекарств и твердого топлива. Промышленное использование золотарника возможно благодаря тому, что у него очень высокая урожайность — 50 тонн на гектар. В ходе экспериментов я определила, что основными биологически активными веществами золотарника канадского являются флавоноиды, которые обладают противоопухолевым и противовоспалительным действием. Поэтому можно говорить об использовании золотарника в фармакологии. Потом я изготовила топливные пеллеты из золотарника и опытным путем выяснила, что на выходе они дают энергию 14,7 МДж/кг. Этот показатель превосходит тепловую мощность дров, сланцев и торфа.

Александра Коховец

Фото: imenamag.by

В феврале 2017 года Саша стала финалистом Belarus Science and Engineering Fair. И ее вместе с Владиславом Гадаловым из Слуцка выбрали для представления страны на международном научно-инженерном конкурсе Intel International Science and EngineeringFair.

— Как видите, спустя три года моя мечта все-таки исполнилась: я стала той девочкой, про которую можно сказать «она представила свою научную работу в Америке», — улыбается Саша. — Теперь я точно уверена, что если очень сильно чего-то хотеть, то это обязательно сбудется.

А еще школьница добавляет, что собирается развиваться в медико-биологическом направлении и, возможно, исполнит свою детскую мечту и станет врачом или биологом. Но окончательно с профессией Саша еще не определилась. В вуз она будет поступать в следующем году.

— Я считаю, что наука в нашей стране довольно хорошо развита, хотя нам и есть к чему стремиться, — говорит Саша. — Каждый год на конкурсах я вижу ребят, которые своими работами лишний раз доказывают, что будущее науки в надежных руках. Перспективные направления — это экология и поиск возобновляемых источников энергии. В этих направлениях я и делаю маленькие шаги. Сейчас человек в большинстве случаев оказывает негативное влияние на окружающую среду, а она отвечает тем же в отношении здоровья человека. Тут работает принцип бумеранга. Если ситуацию не начать менять, то станет только хуже. Поэтому важно искать решение экологических проблем и новые источники энергии. Я мечтаю стать

полезной людям и сделать то, что облегчит их жизнь.

Вадим и велокомпьютер

Вадим Машницкий живет в Борисове и учится в гимназии № 1. Любимые школьные предметы — физика, информатика, биология и математика. А еще он любит играть на рояле и кататься на велосипеде. Прошлым летом как-то раз во время велопрогулки Вадим подумал: а почему бы не сделать устройство, которое облегчит жизнь велосипедиста? И приступил к созданию своего велокомпьютера.

Александра Коховец

Фото: imenamag.by

— Интерес к науке у меня появился еще в детстве. Мне всё было интересно. Я любил разбирать китайские игрушки, вынимать моторчики и с этим всем играться, — рассказывает Вадим. — И уже в третьем классе я участвовал в конкурсе для младших школьников «Я — исследователь». Там я представлял работу «Можно ли видеть звук?» Я создал прибор, который мог визуализировать звуковые колебания. Он был сделан из простой бутылки, но я занял первое место, и это событие сильно меня впечатлило. Дальше я занялся радиэлектроникой. Во многом мне помогал отец: он окончил БГУИР и работает системным администратором. Папа рассказал мне про микроконтроллеры, программирование и радиоэлектронику.

К созданию велокомпьютера Вадим приступил в прошлом году. Причем разбирался во всем сам — в Борисове нет ни одного кружка радиоэлектроники. Вадим приобрел небольшую плату с собственным процессором и памятью и принялся программировать. Необходимые детали покупал в интернет-магазине. И в итоге создал свой «Велокомпьютер с расширенными возможностями», который получил в этом году диплом второй степени в секции «Радиоэлектроника» республиканского конкурса «ТехноИнтеллект».

Велокомпьютер Вадима может управлять осветительными элементами на велосипеде, определять скорость, ускорение, полный километраж и строить графики. Но больше всего борисовский школьник гордится функцией устройства, которой нет ни на одном велокомпьютере в мире.

— Мой велокомпьютер может произносить скорость голосом. Это очень важная «фича», потому что велосипедист не должен отвлекаться на дисплей.

Сейчас школьник продолжает усовершенствование своего устройства и мечтает связать его со смартфоном, чтобы еще больше упростить жизнь велосипедистам.

Фото: imenamag.by

— Я единственный в своей школе, кто участвует в научно-практических конференциях, — признается парень. — Было бы здорово, если бы и другие начали заниматься наукой.

Влад и AirPhone

Про удручающее состоние школьной научной мысли 17-летний ученик слуцкой школы № 11 Владислав Гадалов читал, но не согласен.

В этом году он буквально взорвал молодежное ИT-сообщество мира. За свое новаторское изобретение AirPhone Влад завоевал третье место в престижном научно-инженерном конкурсе Intel ISEF в Лос-Анджелесе. Получил тысячу долларов от организаторов и пять тысяч долларов от известной корпорации Oracle. Сейчас школьник подумывает о том, чтобы наладить серийное производство своего смартфона нового поколения. Он уверен, что сумел добиться успеха, потому что рано ушел в научно-исследовательскую деятельность.

Фото: imenamag.by

— Лет в восемь я начал заниматься информатикой, а в 6-7 классе — углубленно, — вспоминает Влад. — Сначала делал сайты. Меня очень интересовала тема коммуникации — связи между различными компьютерами, серверами, клиентами. Первым моим проектом была система дистанционного обучения informatics-BY для детей, которые не могли ходить в школу. Это была расширенная платформа, на которой по каждому школьному предмету предлагались различные темы и тесты, можно было выставлять оценки. Многие учителя сожалели потом, что я свернул проект.

Однако Влад пошел дальше и изобрел смартфон нового поколения AirPhone. Уникальность устройства заключается в том, что оно работает за счет удаленных мощностей («облака») и не выполняет никаких вычислительных операций. Что это значит? Пользователю больше не нужно копить деньги на новый смартфон, который постоянно совершенствуют производители. Если мощности устарели, необязательно покупать новенький iPhone. В AirPhone Влада для улучшения мощности нужно просто зайти в настройки и установить новое количество ядер либо новый процессор.

— Таких смартфонов больше нигде нет, — говорит Влад. — AirPhone может запускать приложения из 12 различных операционных систем, а его возможности не ограничены внутренней начинкой. Плюс очень экономное энергопотребление — телефон может работать до пяти дней без подзарядки при умеренном использовании. AirPhone очень дешевый и может заменить любое устройство, которым вы пользуетесь каждый день. Например, он может быть игровой приставкой или системным блоком персонального компьютера. Вы просто «юзаете» его как рабочую станцию. Это устройство полностью меняет понимание смартфона как телефона с ограниченным набором функций. AirPhone — будущее портативных устройств.

Фото: imenamag.by

Сейчас Влад ездит по конференциям, учится бизнес-навыкам, совершенствует свой английский и готовится поступать в университет. Он пока не знает, где будет жить в будущем, — в Беларуси или за рубежом. Но рассчитывает, что сумеет добиться поставленной цели — популяризировать AirPhone и дать дорогу смартфонам нового поколения. А в ближайших планах — участие в крупном соревновании стартапов ИT — Microsoft Imagine Cup в 2018 году. Влад мечтает пробиться в финал. Ведь за первое место в этом конкурсе дают уже взрослый приз 100 тысяч долларов.

— Со школьной наукой у нас дела обстоят круто, — считает Влад. — Тема продвигается Парком высоких технологий и Минским областным институтом развития образования. Когда приезжаешь на чемпионаты мира, понимаешь, что в Беларуси есть наука. Правда, участники международных конференций не знают о существовании Беларуси до тех пор, пока мы не выступим. Я в шоке до сих пор: в этом году «взорвал» конференцию Intel ISEF. Третья премия звучит неплохо, но на самом деле я в топ-3 мира, и меня обогнали только два американца. Причем чувак, который занял первое место, показывал только часть моего алгоритма. Он делал это при поддержке университета, а это была капец какая поддержка. Проиграть им мне было не обидно. Но Беларусь показывает крутые результаты, поднимается с колен, и это круто. Я создал свой сайт, и после конференции ко мне поступило около 400 предзаказов на AirPhone, причем практически все из Америки.

3D-уроки в школе

Как сделать школьные уроки не такими занудными и улучшить восприятие информации? Об этом задумались ученики минской ИT-школы My Freedom: Никита Мирошниченко, Костя Петрикевич, Юля Головко и Женя Клепицкая. Они решили разнообразить школьную жизнь и сделать уроки интерактивными. И разработали мобильное приложение «3D-организм» для уроков анатомии. С его помощью изучить внутренние органы человека, считают школьники, станет намного легче.

Фото: imenamag.by

— Школьная программа дает хорошую теорию, но знаний на практике не хватает, — считает 16-летний Никита Мирошниченко. — Ученики нуждаются в визуализации, чтобы можно было посмотреть, как работают органы. Приложение интегрировано с картинками. На учебник направляется камера мобильного телефона, и из картинки «выходит» 3D-объект, например, сердце. Его можно помасштабировать, покрутить и посмотреть, как оно работает.

Чтобы разобраться в строении организма, минские школьники не только проштудировали книги, но и посетили медуниверситет, где им показали настоящие внутренние органы человека. А затем команда приступила к работе. Никита разрабатывал 3D-модель почек, Костя — глаза, щитовидную железу, желчный пузырь и молекулу ДНК, Юля делала 3D-модель желудка, а Женя — печень и селезенку. Со скелетом же и объемной моделью черепа школьникам помогла ИT-команда глухих во главе с Максом Молнаром — те самые ребята, которым помогают читатели «Имен»!

Фото: imenamag.by

— Когда мы ходили на конференцию по виртуальной дополненной реальности в Минске, познакомились с одним японцем, который рассказал нам про подобное приложение у него в стране, — говорит Костя. — Но в Японии для этого используют специальные дорогие учебники. Как сказал нам японец, если бы наше приложение появилось в PlayMarket по 2-3 доллара, это было бы очень круто и японцам обязательно зашло.

Сегодня школьники мечтают о внедрении своего приложения в школьную программу. В этом им помогает замдиректора по воспитательной работе школы № 3 города Борисова Петр Кушняров. Учитель-новатор уже два года работает над внедрением в своей школе образовательной системы, которая будет работать на основе дополненной реальности. По созданному им приложению в их школе уже изучают предмет «Искусство», а вскоре на дополненную реальность перейдет и весь образовательный процесс. Учитель договорился с Национальным институтом образования о том, что с 1 сентября в борисовской школе с помощью дополненной реальности будут изучать информатику, физику и историю. А после знакомства с минскими школьниками-изобретателями Петр планирует запустить и 3D-урок анатомии.

Фото: imenamag.by

— Может быть, наше приложение привьет интерес учеников к биологии, — надеется Юля.

— В точных науках не хватает визуализации, — считает Женя. — Когда ты видишь массу информации в учебнике, это кажется чем-то далеким. Хотелось бы больше интерактива.

Учитель договорился о том, что с 1 сентября в борисовской школе с помощью дополненной реальности будут изучать информатику, физику и историю

— В 10-м классе мне было сложно учить стереометрию, потому что этот 3D-предмет изображен на бумаге в картинке 2D, — объясняет Никита. — Сложно представить в голове, где проходит секущая и как она выглядит в пространстве.

— А я думаю, было бы полезно сделать такое приложение и для химии, — говорит Костя. — В начале обучения непонятно, что такое молекулы, и как они объединяются. Если это виртуализировать в каких-то приложениях, то было бы проще.

Фото: imenamag.by

Свое будущее ребята хотят связать с ИT-технологиями и игровой индустрией и надеются, что их приложение поможет школьникам больше понимать предметы. И, скорее всего, они добьются цели. В этом году 16-летние Никита, Женя, Костя и Юля уже добрались до полуфинала конкурса социальных проектов Social Weekend.