Сегодня католики празднуют День Святой Троицы 11.06.2017, 14:26

Фото: globus.tut.by

В Католической церкви День Святой Троицы отмечается в следующее воскресенье за Пятидесятницей (в 57-й день после Пасхи).

Праздник посвящен прославлению Святой Троицы - Бога Отца, Сына и Святого Духа, литургические чтения и проповеди этого дня раскрывают христианское учение о троичности Бога. В римском литургическом календаре праздники сошествия Святого Духа и день Святой Троицы имеют статус "торжества", передает БелТА.

Традиционные цвета облачения священников в День Святой Троицы, как и в другие великие праздники, - белые. С давних времен на Троицу принято украшать храмы и дома свежими цветами, травами, ветками деревьев и приносить в храм на освящение букеты из трав и цветов, а после службы относят их домой и хранят в течение года как хорошее средство от болезней. Раньше в середину такого букета ставили свечу, которая должна была гореть в течение всей службы.

Травы потом использовались как оберег от разных болезней, а свечу вкладывали в руки умирающему.