Ученые изобрели искусственный язык, который разбирается в виски 1 11.06.2017, 19:33

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Устройство поможет отличить виски ирландского происхождения от шотландской версии продукта.

Ученые создали искусственный язык, который способен разбираться в различных видах виски. Но не в этом его главная польза для общества. Эта же технология позволит исследователям определять подлинность лекарств, пишет hightech.fm.

Многие люди не могут определить качество и сорт виски на вкус. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Chem, химики решили эту проблему. Для этого они создали датчики, которые работают аналогично рецепторам вкуса на человеческом языке. Устройство позволяет различать 30 разных сортов виски. Просто нужно капнуть на устройство тот напиток, который вы хотите изучить. После чего будет получена нужная информация.

Искусственный язык имеет разные виды рецепторов. Есть датчики, отвечающие за сладкие вкусы, за горечь, за соль и кислоту. Когда человек принимает пищу, ее молекулы взаимодействуют с различными рецепторами. Те же молекулы улавливают датчики нового устройства. С виду устройство, конечно, не похоже на язык. Это набор из трубок, наполненных жидкостями разных цветов — это растворы, которые взаимодействуя с молекулами виски, меняют свой цвет. По этим изменениям и определяется информация о напитке.

Химикам легко удалось отличить виски ирландского происхождения от шотландской версии продукта, односолодовый от купажированного. Группа также успешно экспериментировала с белым вином, на очереди — красное. Но самая главная перспектива — это исследование лекарств на оригинальность и на безвредность. Разработанная технология позволяет делать это.

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С синтетическим языком потребление алкоголя может стать более технологичным, каждый сможет считать себя экспертом. Устройство должно составить пару другому открытию ученых, которые ранее представили синтетический алкоголь, не вызывающий похмелья.