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Безвиз и шампанское: Как украинские журналисты первыми безвиз опробовали

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  • 11.06.2017, 20:59

Корреспонденты ВВС Украина воспользовались безвизовым режимом с ЕС в первые минуты его действия.

Рассказ о том, что они увидели и услышали, пишет bbc.com.

Эксперимент

Наш замысел был прост - мы едем на границу с Польшей, чтобы пересечь ее сразу после старта безвизового режима.

У одного из нас биометрический паспорт с действующей визой, а у другого - биометрический паспорт без визы.

Мы хотели проверить, одинаково ли на границе относятся к людям с визами и без.

О том, что мы журналисты, пограничникам собирались сказать в последнюю очередь - только если спросят.

Все прошло даже лучше, чем мы надеялись. Нас ни о чем не расспрашивали и дополнительных документов не просили.

Неизвестный безвиз

"Если все четко и спокойно объяснишь, поздороваешься, то не будет проблем", - доказывает своим коллегам-водителям посетитель кафе в Шегинях - приграничном селе с Польшей.

Именно здесь мы решили перейти границу ночью 11 июня.

Водители обсуждают, как безвизовый режим облегчит им жизнь, и какой пакет документов и сколько денег надо показывать на границе.

Хотя для местных жителей безвиз не такая уж и диковинка - у них и так действует безвизовое малое пограничное движение.

Очередь автомобилей на пункте пропуска, как обычно, большая, а вот на пешем переходе, где мы собираемся переходить, почти пусто.

Кроме билбордов с рекламой о безвизе почти ничего не напоминает.

Безвизовый режим в разных странах ЕС заработал ровно в полночь по местному времени. С Польшей это произошло в час ночи по Киеву.

Праздник с украинской стороны

За час до официального старта безвизового режима заходим в пустой украинский пропускной пункт.

"Вы уже без визы?", - спрашивает пограничница.

Когда слышит утвердительный ответ, почти заговорщически спрашивает:

"А документы какие-то еще есть? Бронь отеля, приглашение?"

Отвечаем, что да.

После этого она широко улыбается и просит записать фамилии в заранее распечатанной таблице.

"Так вы у нас такие первые", - объясняет и выдает значок с символикой ЕС.

Еще нам дарят наклейку на холодильник "Пограничники Мостиского отряда поздравляют с началом безвизового режима поездок в страны Западной Европы" и памятку о безвизе.

В памятке, кроме правил безвизового режима, есть еще улыбающиеся лица руководителя МВД Арсена Авакова и министра юстиции Павла Петренко.

"В добрый путь, европейская Украина!", - желают они.

У польского пункта пропуска стоят несколько украинцев и польский пограничник.

"Большая там очередь с вашей стороны?" - спрашивает по-польски.

Говорим, что нет.

Они спрашивают об этом у каждого, кто подходит. Пожалуй, переживают из-за большого наплыва.

Быстро и без проблем

В час ночи по Киеву из украинского пункта пропуска начинает играть "Ода к радости" Бетховена, которая является гимном Евросоюза.

С польской стороны - тихо.

Подходим к турникету, где уже стоят с десяток людей.

"Это какая-то церемония будет? Будут нам медаль за безвиз давать?" - шутит мужчина лет пятидесяти.

В полночь проходим на таможенный контроль.

Польская пограничница просит открыть сумку, спрашивает, везем ли сигареты и водку.

А дальше главное - паспортный контроль.

Парня, который идет впереди с биометрическим паспортом, спрашивают, бывал ли он раньше в Польше, сколько денег имеет при себе.

Он называет сумму, но показывать деньги его не просят.

У одного из нас - с биометрическим паспортом без визы - спрашивают, куда и на сколько едет, и почему-то просят показать внутренний паспорт.

Наличие бронирования гостиницы или страховки польских пограничников не интересует. О деньгах даже не спрашивают.

Таможенный и паспортный контроль занимают не более пяти минут.

Со старой визой

С действующей шенгенской визой границу удается пройти так же быстро и без лишних вопросов.

Кроме билбордов с рекламой о безвизе почти ничего не напоминает.

Безвизовый режим в разных странах ЕС заработал ровно в полночь по местному времени. С Польшей это произошло в час ночи по Киеву.

Праздник с украинской стороны

За час до официального старта безвизового режима заходим в пустой украинский пропускной пункт.

"Вы уже без визы?", - спрашивает пограничница.

Когда слышит утвердительный ответ, почти заговорщически спрашивает:

"А документы какие-то еще есть? Бронь отеля, приглашение?"

Отвечаем, что да.

После этого она широко улыбается и просит записать фамилии в заранее распечатанной таблице.

"Так вы у нас такие первые", - объясняет и выдает значок с символикой ЕС.

Еще нам дарят наклейку на холодильник "Пограничники Мостиского отряда поздравляют с началом безвизового режима поездок в страны Западной Европы" и памятку о безвизе.

В памятке, кроме правил безвизового режима, есть еще улыбающиеся лица руководителя МВД Арсена Авакова и министра юстиции Павла Петренко.

"В добрый путь, европейская Украина!", - желают они.

У польского пункта пропуска стоят несколько украинцев и польский пограничник.

"Большая там очередь с вашей стороны?" - спрашивает по-польски.

Говорим, что нет.

Они спрашивают об этом у каждого, кто подходит. Пожалуй, переживают из-за большого наплыва.

Быстро и без проблем

В час ночи по Киеву из украинского пункта пропуска начинает играть "Ода к радости" Бетховена, которая является гимном Евросоюза.

С польской стороны - тихо.

Подходим к турникету, где уже стоят с десяток людей.

"Это какая-то церемония будет? Будут нам медаль за безвиз давать?" - шутит мужчина лет пятидесяти.

В полночь проходим на таможенный контроль.

Польская пограничница просит открыть сумку, спрашивает, везем ли сигареты и водку.

А дальше главное - паспортный контроль.

Парня, который идет впереди с биометрическим паспортом, спрашивают, бывал ли он раньше в Польше, сколько денег имеет при себе.

Он называет сумму, но показывать деньги его не просят.

У одного из нас - с биометрическим паспортом без визы - спрашивают, куда и на сколько едет, и почему-то просят показать внутренний паспорт.

Наличие бронирования гостиницы или страховки польских пограничников не интересует. О деньгах даже не спрашивают.

Таможенный и паспортный контроль занимают не более пяти минут.

Со старой визой

С действующей шенгенской визой границу удается пройти так же быстро и без лишних вопросов.


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