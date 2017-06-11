Безвиз и шампанское: Как украинские журналисты первыми безвиз опробовали

Безвиз и шампанское: Как украинские журналисты первыми безвиз опробовали1
- 11.06.2017, 20:59
Корреспонденты ВВС Украина воспользовались безвизовым режимом с ЕС в первые минуты его действия.
Рассказ о том, что они увидели и услышали, пишет bbc.com.
Эксперимент
Наш замысел был прост - мы едем на границу с Польшей, чтобы пересечь ее сразу после старта безвизового режима.
У одного из нас биометрический паспорт с действующей визой, а у другого - биометрический паспорт без визы.
Мы хотели проверить, одинаково ли на границе относятся к людям с визами и без.
О том, что мы журналисты, пограничникам собирались сказать в последнюю очередь - только если спросят.
Все прошло даже лучше, чем мы надеялись. Нас ни о чем не расспрашивали и дополнительных документов не просили.
Неизвестный безвиз
"Если все четко и спокойно объяснишь, поздороваешься, то не будет проблем", - доказывает своим коллегам-водителям посетитель кафе в Шегинях - приграничном селе с Польшей.
Именно здесь мы решили перейти границу ночью 11 июня.
Водители обсуждают, как безвизовый режим облегчит им жизнь, и какой пакет документов и сколько денег надо показывать на границе.
Хотя для местных жителей безвиз не такая уж и диковинка - у них и так действует безвизовое малое пограничное движение.
Очередь автомобилей на пункте пропуска, как обычно, большая, а вот на пешем переходе, где мы собираемся переходить, почти пусто.
Кроме билбордов с рекламой о безвизе почти ничего не напоминает.
Безвизовый режим в разных странах ЕС заработал ровно в полночь по местному времени. С Польшей это произошло в час ночи по Киеву.
Праздник с украинской стороны
За час до официального старта безвизового режима заходим в пустой украинский пропускной пункт.
"Вы уже без визы?", - спрашивает пограничница.
Когда слышит утвердительный ответ, почти заговорщически спрашивает:
"А документы какие-то еще есть? Бронь отеля, приглашение?"
Отвечаем, что да.
После этого она широко улыбается и просит записать фамилии в заранее распечатанной таблице.
"Так вы у нас такие первые", - объясняет и выдает значок с символикой ЕС.
Еще нам дарят наклейку на холодильник "Пограничники Мостиского отряда поздравляют с началом безвизового режима поездок в страны Западной Европы" и памятку о безвизе.
В памятке, кроме правил безвизового режима, есть еще улыбающиеся лица руководителя МВД Арсена Авакова и министра юстиции Павла Петренко.
"В добрый путь, европейская Украина!", - желают они.
У польского пункта пропуска стоят несколько украинцев и польский пограничник.
"Большая там очередь с вашей стороны?" - спрашивает по-польски.
Говорим, что нет.
Они спрашивают об этом у каждого, кто подходит. Пожалуй, переживают из-за большого наплыва.
Быстро и без проблем
В час ночи по Киеву из украинского пункта пропуска начинает играть "Ода к радости" Бетховена, которая является гимном Евросоюза.
С польской стороны - тихо.
Подходим к турникету, где уже стоят с десяток людей.
"Это какая-то церемония будет? Будут нам медаль за безвиз давать?" - шутит мужчина лет пятидесяти.
В полночь проходим на таможенный контроль.
Польская пограничница просит открыть сумку, спрашивает, везем ли сигареты и водку.
А дальше главное - паспортный контроль.
Парня, который идет впереди с биометрическим паспортом, спрашивают, бывал ли он раньше в Польше, сколько денег имеет при себе.
Он называет сумму, но показывать деньги его не просят.
У одного из нас - с биометрическим паспортом без визы - спрашивают, куда и на сколько едет, и почему-то просят показать внутренний паспорт.
Наличие бронирования гостиницы или страховки польских пограничников не интересует. О деньгах даже не спрашивают.
Таможенный и паспортный контроль занимают не более пяти минут.
Со старой визой
С действующей шенгенской визой границу удается пройти так же быстро и без лишних вопросов.
Кроме билбордов с рекламой о безвизе почти ничего не напоминает.
Безвизовый режим в разных странах ЕС заработал ровно в полночь по местному времени. С Польшей это произошло в час ночи по Киеву.
Праздник с украинской стороны
За час до официального старта безвизового режима заходим в пустой украинский пропускной пункт.
"Вы уже без визы?", - спрашивает пограничница.
Когда слышит утвердительный ответ, почти заговорщически спрашивает:
"А документы какие-то еще есть? Бронь отеля, приглашение?"
Отвечаем, что да.
После этого она широко улыбается и просит записать фамилии в заранее распечатанной таблице.
"Так вы у нас такие первые", - объясняет и выдает значок с символикой ЕС.
Еще нам дарят наклейку на холодильник "Пограничники Мостиского отряда поздравляют с началом безвизового режима поездок в страны Западной Европы" и памятку о безвизе.
В памятке, кроме правил безвизового режима, есть еще улыбающиеся лица руководителя МВД Арсена Авакова и министра юстиции Павла Петренко.
"В добрый путь, европейская Украина!", - желают они.
У польского пункта пропуска стоят несколько украинцев и польский пограничник.
"Большая там очередь с вашей стороны?" - спрашивает по-польски.
Говорим, что нет.
Они спрашивают об этом у каждого, кто подходит. Пожалуй, переживают из-за большого наплыва.
Быстро и без проблем
В час ночи по Киеву из украинского пункта пропуска начинает играть "Ода к радости" Бетховена, которая является гимном Евросоюза.
С польской стороны - тихо.
Подходим к турникету, где уже стоят с десяток людей.
"Это какая-то церемония будет? Будут нам медаль за безвиз давать?" - шутит мужчина лет пятидесяти.
В полночь проходим на таможенный контроль.
Польская пограничница просит открыть сумку, спрашивает, везем ли сигареты и водку.
А дальше главное - паспортный контроль.
Парня, который идет впереди с биометрическим паспортом, спрашивают, бывал ли он раньше в Польше, сколько денег имеет при себе.
Он называет сумму, но показывать деньги его не просят.
У одного из нас - с биометрическим паспортом без визы - спрашивают, куда и на сколько едет, и почему-то просят показать внутренний паспорт.
Наличие бронирования гостиницы или страховки польских пограничников не интересует. О деньгах даже не спрашивают.
Таможенный и паспортный контроль занимают не более пяти минут.
Со старой визой
С действующей шенгенской визой границу удается пройти так же быстро и без лишних вопросов.