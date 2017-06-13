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В разгоне акции протеста в Москве участвовал бывший глава «Беркута»

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  • 13.06.2017, 19:15
Фото: Мария Карпухина / Дождь

«Беркутовцы» расстреливали активистов Революции достоинства, в том числе белоруса Михаила Жизневского.

Экс-командир полка специального назначения «Беркут» МВД Украины Сергей Кусюк участвовал в разгоне на Тверской. Он был в форме ОМОНа и отдавал указания по рации. Кусюка сфотографировал корреспондент «Дождя».

Телеканал отправил официальный запрос в Центральное региональное командование Росгвардии, но ответа не получил.

Сергей Кусюк бежал в Крым вместе с представителями донецкого «Беркута». С 2015 года Кусюк находится в розыске Генеральной прокуратуры Украины. В ведомстве считают, что 30 ноября 2013 года Кусюк руководил разгоном Евромайдана.

«Беркутовцы» расстреливали активистов Революции достоинства, в том числе белоруса Михаила Жизневского. Бойцы спецподразделения также избивали наших журналистов, которые снимали Автомайдан в Черкассах. Многие из них сейчас скрываются в России и оккупированном Крыму.

Фото: Мария Карпухина / Дождь

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