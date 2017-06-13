В разгоне акции протеста в Москве участвовал бывший глава «Беркута»6
- 13.06.2017, 19:15
«Беркутовцы» расстреливали активистов Революции достоинства, в том числе белоруса Михаила Жизневского.
Экс-командир полка специального назначения «Беркут» МВД Украины Сергей Кусюк участвовал в разгоне на Тверской. Он был в форме ОМОНа и отдавал указания по рации. Кусюка сфотографировал корреспондент «Дождя».
Телеканал отправил официальный запрос в Центральное региональное командование Росгвардии, но ответа не получил.
Сергей Кусюк бежал в Крым вместе с представителями донецкого «Беркута». С 2015 года Кусюк находится в розыске Генеральной прокуратуры Украины. В ведомстве считают, что 30 ноября 2013 года Кусюк руководил разгоном Евромайдана.
«Беркутовцы» расстреливали активистов Революции достоинства, в том числе белоруса Михаила Жизневского. Бойцы спецподразделения также избивали наших журналистов, которые снимали Автомайдан в Черкассах. Многие из них сейчас скрываются в России и оккупированном Крыму.