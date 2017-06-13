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Президент Польши обеспокоен военными учениями в Беларуси

  • 13.06.2017, 22:46
Анджей Дуда

Анджей Дуда отметил, что РФ не стремится к миру, проводя маневры наступательного характера на территории Беларуси.

«В настоящее время нет никаких оснований для того, чтобы поднимать уровень диалога между Россией и НАТО, поскольку Москва не предпринимает попыток остановить агрессивные действия в Украине», - заявил президент Польши Анджей Дуда в ходе своего визита в Хорватию, передает radyjo.net.

«Ситуация в Украине никак не улучшается, наоборот - на оккупированных сепаратистами территориях отмечается рост количества тяжелой техники, и нет сомнений в том, откуда эта техника приходит. Ее поставляет Россия», - отметил Анджей Дуда.

По словам президента Польши, в настоящее время не приходится говорить о том, что Россия стремится к миру в Украине. Анджей Дуда напомнил, в частности, о том, что Россия готовится к учебным маневрам наступательного характера, которые пройдут на территории Беларуси.

В свою очередь президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович подчеркнула, что НАТО пользуется исключительно политикой отпугивания.

«Я являюсь сторонником подобного подхода в отношении России, нормы международного права необходимо соблюдать, однако, мы должны также продолжать диалог», - отметила президент Хорватии.


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