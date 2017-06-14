10 научных загадок, на которые пока нет ответа 14.06.2017, 11:01

Вопросы, над которыми ученые до сих пор ломают головы.

Зачем киты сбиваются в огромные стаи, что такое «звезда пришельцев», кто такой туллимонстр и откуда взялась огромная дыра на Марсе — эти и другие вопросы пока остаются без ответа, но мы надеемся, что рано или поздно наука разгадает эти загадки, пишет hightech.fm.

1. Невозможный EmDrive, нарушающий закон сохранения импульса, был впервые предложен инженером Роджером Шойером. В прошлом году специалисты лаборатории NASA Eagleworks сообщили об успешном испытании прототипа, который развил тягу в 1,2 мН/кВт. Китайские ученые утверждают, что испытывают такой же двигатель в космосе.

2. Горбатые киты образуют загадочные супергруппы, зачем — неизвестно. Обычно эти животные-одиночки редко собираются вместе более семи особей. В марте рекордная группа из 200 китов появилась у берегов Южной Африки.

3. Астрономы нашли свидетельства существования огромной девятой планеты на краю Солнечной системы, но обнаружить ее саму так и не удалось, даже несмотря на то, что NASA рекрутировала на это тысячи добровольцев.

4. Археологи обнаружили внутри пирамиды Хеопса странную полость за северным фасадом здания, и еще одну — в верхней северо-восточной ее части. Предполагается, что там находятся секретные помещения, которые тысячи лет хранят свою тайну от расхитителей и ученых.

5. Ископаемое водоплавающее туллимонстр с плавниками как у каракатицы, глазами на стебельках, как у краба и хоботом с челюстью вызывает споры современных ученых. Его можно отнести к моллюскам, членистоногим, беспозвоночным и более сложным миногообразным.

6. Мы все еще не знаем, что вызвало быстрый радиосигнал, зафиксированный 15 февраля 2015 года в Австралии. Импульс были настолько мощным, что некоторые ученые заподозрили инопланетян. Недавно был раскрыт источник другого сигнала 1977 года, так что, возможно, вскоре мы узнаем больше и об этом.

7. Три независимых эксперимента обнаружили признаки феномена, выходящего за рамки стандартной модели физики элементарных частиц. Проведенные эксперименты заставляют с высокой долей вероятности усомниться в том, что существование тау-лептонов можно описать этой теоретической конструкцией. А значит, потребуется новая модель.

8. «Звезда пришельцев» не хочет сдавать позиции. В конце мая она снова начала мерцать, хаотично снижая яркость на 22% вместо положенного 1%. Профессиональные астрономы призвали на помощь сообщество любителей и, возможно, мы наконец поймем, что затмевает звезду KIC 8462852 — рой комет, обломок планеты или все-таки какая-то мегаструктура, созданная руками разумных существ.

9. Таинственный беспилотный самолет X-37B недавно приземлился, проведя рекордные 718 дней на орбите, но мы так и не знаем, что он там делал. Однако, ходят слухи, что военные проводят испытания того самого двигателя EmDrive.

10. Казалось бы, за 11 лет Марсианский разведывательный спутник должен был рассмотреть поверхность Марса во всех деталях, но снимок, сделанных на южном полюсе, доказал, что это не так. Пока NASA не может объяснить происхождение странной дыры диаметром сотни метров.

Если на эти вопросы у науки пока нет ответа, то на многие другие она успешно ответила. Например, доказала возможность создания машины времени, узнала, где зарождается болезнь Паркинсона и обнаружила созданный усилиями человека защитный барьер вокруг Земли.