Коммунист Карпенко хочет убрать из школьных буфетов газировку 13 14.06.2017, 19:03

Игорь Карпенко

В белорусских школах усилят контроль за качеством питания.

Министр образования Игорь Карпенко заявил, что в школах усилят контроль за качеством питания, сообщает БелТА. В столовых и буфетах не должно быть чипсов, газированных сладких напитков и подобных товаров, отметил чиновник.

Сейчас в каждом учреждении общего среднего образования есть специальная комиссия, которая следит за питанием в заведении. По словам министра, к 1 сентября в школах основательно проанализируют систему контроля организации питания. Займутся этим специалисты, контролирующие торговлю и общественное питание, а также представители школьной общественности.

— Очень важно сбалансированно выстроить меню, повысить качество подаваемых блюд, обеспечить соответствующую цену и качество питания детей, — отметил Игорь Карпенко. — В школьных столовых и буфетах не должно быть чипсов, газированных сладких напитков и подобных товаров. Там должны быть продукты, которые не нанесут вред здоровью детей.

Напомним, в начале апреля КГБ Республики Беларусь выявил масштабную противоправную деятельность группы должностных лиц во главе с начальником главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Сергеем Борисевичем. Он был задержан.

— Что получается: в городе-герое Минске детей в школах отходами кормите! В девяти районах девять преступных групп собирают подачки с поваров школьных и тех, кто обеспечивает школьным питанием. В конвертах деньги негодяю собирают! — возмутился по этому поводу Лукашенко.

— Их взяли с конвертами, когда они сдавали в очередной раз конверты в общий мешок… Приносят мне в мешке всех! И как бы вы на это реагировали? Ваши же дети и внуки в школах этих сидят! То, что вчера не использовали, — перемололи и детям назавтра дали… — рассказал диктатор.