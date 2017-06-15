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Не стало Гоши из «Москва слезам не верит»

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  • 15.06.2017, 9:44
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Алексей Баталов

Cкончался знаменитый актер Алексей Баталов.

Утром 15 июня в 6.00 остановилось сердце народного артиста СССР Алексея Баталова.

Алексей Владимирович умер на 89-м году жизни в одной из московских больниц. В январе он сломал шейку бедра, а в феврале ему сделали операцию. С тех пор Алексей Владимирович не покидал больничные стены в течение почти пять месяцев.

Накануне, 14 июня, к нему в палату приходил священник, который причастил Баталова.

Как рассказал kp.ru близкий друг актера Владимир Иванов, Алексей Владимирович умер тихо во сне. «Вечером лег спать, а утром не проснулся», - пишет издание со слов друга актера.

Баталов родился в 1928 году. Актер снялся более чем в 40 фильмах, одна их самых известных его ролей — Гоша в фильме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит».


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