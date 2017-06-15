Гутор перешел в российский «Тосно» 15.06.2017, 10:24

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Александр Гутор

Голкипер сборной Беларуси подписал с клубом годичный контракт.

Вратарь сборной Беларуси Александр Гутор подписал контракт с ФК «Тосно» сроком на один год, сообщает pressball.by.

В прошедшем сезоне Гутор выступал за «Оренбург» (12 матчей, 17 пропущенных мячей), по истечении соглашения с оренбургским клубом игрок стал свободным агентом.

13 и 14 июня команду из Ленинградской области покинули два голкипера — Артур Нигматуллин, проведший сезон в качестве вице-капитана, и Денис Книга.

По итогам первенства ФНЛ-2016/17 «Тосно» впервые в истории вышел в российскую премьер-лигу, «Оренбург», напротив, распрощался с высшим дивизионом.