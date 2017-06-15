Шесть простых тестов для оценки своего здоровья 15.06.2017, 13:35

Состояние своего организма можно быстро и легко определить, не выходя из дома.

Сайт AdMe.ru предлагает несколько простых тестов, которые помогут следить за состоянием организма.

Глаза

Закройте один глаз, сделайте 3–5 шагов назад от монитора и посмотрите на круг. Обратите внимание, не становятся ли некоторые из линий темнее, чем другие. Если да, то это повод провериться у офтальмолога, так как вероятно появление астигматизма.

Гибкость

Для проведения этого теста сядьте на пол, вытяните ноги и попробуйте дотянуться руками до кончиков пальцев на ногах. Если у вас это получилось легко, то ваше тело в отличной форме. А если нет, то не лишним будет заняться йогой, пилатесом или плаванием, чтобы развить гибкость и предотвратить чрезмерное ослабление суставов.

Сердце

Спокойно посидите 5 минут в тишине, затем положите 4 пальца на внутреннюю сторону запястья другой руки. Нащупайте пульс. Засеките 1 минуту и посчитайте количество сердечных сокращений. Для детей старше 10 лет и

взрослых, включая пожилых, норма составляет 60–100 ударов в минуту. Большее или меньшее количество может свидетельствовать о проблемах с давлением. Однако не спешите ставить диагнозы самостоятельно, лучше обратитесь к врачу.

Пальцы

Налейте в стакан очень холодной воды и окуните туда пальцы на 30 секунд. Если кончики пальцев побелели или посинели, у вас нарушена циркуляция крови. Резкое снижение температуры (или стресс) вызывает спазм в сосудах, которые обеспечивают кровью пальцы на руках и ногах, нос и уши. В результате в эти части тела перестает поступать достаточное количество крови и они немеют. Вам следует избегать резкой смены температур.

Дыхательная система

Зажгите спичку и вытяните руку со спичкой перед собой. Сделайте глубокий вдох через нос и выдыхайте через рот, при этом стараясь задуть пламя. Сколько попыток вам потребовалось? Если несколько, то не исключено, что ваша дыхательная система ослаблена. Возможные причины: курение, отсутствие занятий спортом, какие-либо хронические заболевания дыхательных путей.

Задержка жидкости

Нажмите большим пальцем сверху или снизу стопы — если через несколько секунд после того, как вы убрали палец, остаются ямки скорее всего, в организме происходит задержка жидкости. Рекомендуется уменьшить содержание соли в пище и избегать употребления обработанных пищевых продуктов.

Щитовидная железа

Закройте глаза, вытяните руки вперед, раздвиньте пальцы в стороны и попросите кого-нибудь положить на них лист тонкой бумаги. Если лист начнет отчетливо дрожать вместе с пальцами, вам стоит посетить эндокринолога.

Эти наблюдения не являются фундаментом для постановки диагноза, потому как они могут совпасть с признаками других заболеваний. Однако если вы заметили вышеперечисленные симптомы, не стоит их игнорировать. Следует как можно скорее проконсультироваться с врачом и пройти детальное обследование.