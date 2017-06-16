Польская стипендиальная программа «Gaude Polonia» приглашает белорусов
- 16.06.2017, 19:28
Программа предназначена для творческих людей.
Национальный центр культуры Польши объявил о начале уже XVII набора стипендиальной программы министра культуры и национального наследия этой страны, передает «Белсат».
К участию приглашаются желающие, которые работают в следующих областях:
1) Кино
2) Фотография
3) История и критика кино, музыки, искусства и театра
4) Консервация произведений искусства
5) Литература / перевод
6) Музейное дело
7) Музыка
8) Визуальное искусство
9) Театр
Участвовать в программе могут граждане Беларуси, Украины, а также любой другой страны Центрально-Восточной Европы, которые заполнили заявку до 15 октября 2017 года. Программа предназначена для творческих людей, не старше 40 лет.
Программа заключается в полугодовом проживании в Польше, во время которого лауреаты реализуют свои стипендиальные проекты под опекой известных польских мастеров и организаций культуры.
XVII набор стипендиальной программы продлится с 1 февраля по 31 июля 2018 года.
Формальные требования к участникам программы «GAUDE POLONIA»:
1) гражданство и место постоянной регистрации в Беларуси, Украине или в другой стране Центрально-Восточной Европы;
2) законченное высшее образование;
3) знание польского языка на уровне, который позволяет вести коммуникацию.
Дополнительную информацию можно получить по телефону +48 22 350 95 30 или по почте [email protected]