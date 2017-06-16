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Польская стипендиальная программа «Gaude Polonia» приглашает белорусов

  • 16.06.2017, 19:28

Программа предназначена для творческих людей.

Национальный центр культуры Польши объявил о начале уже XVII набора стипендиальной программы министра культуры и национального наследия этой страны, передает «Белсат».

К участию приглашаются желающие, которые работают в следующих областях:

1) Кино

2) Фотография

3) История и критика кино, музыки, искусства и театра

4) Консервация произведений искусства

5) Литература / перевод

6) Музейное дело

7) Музыка

8) Визуальное искусство

9) Театр

Участвовать в программе могут граждане Беларуси, Украины, а также любой другой страны Центрально-Восточной Европы, которые заполнили заявку до 15 октября 2017 года. Программа предназначена для творческих людей, не старше 40 лет.

Программа заключается в полугодовом проживании в Польше, во время которого лауреаты реализуют свои стипендиальные проекты под опекой известных польских мастеров и организаций культуры.

XVII набор стипендиальной программы продлится с 1 февраля по 31 июля 2018 года.

Формальные требования к участникам программы «GAUDE POLONIA»:

1) гражданство и место постоянной регистрации в Беларуси, Украине или в другой стране Центрально-Восточной Европы;

2) законченное высшее образование;

3) знание польского языка на уровне, который позволяет вести коммуникацию.

Дополнительную информацию можно получить по телефону +48 22 350 95 30 или по почте [email protected]


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