Медведев: Фиксированных цен на газ для Беларуси не будет 2 16.06.2017, 19:45

Дмитрий Медведев

Фото: РИА «Новости»

Россия не будет устанавливать для Беларуси фиксированные цены на «голубое топливо».

Фиксированных цен на газ для Беларуси не будет. Об этом 16 июня в Петербурге по итогам заседания Совмина «союзного государства» заявил российский премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Фиксированных цен [на газ] вообще не бывает, — цитирует слова Медведева БелТА. — Тем более в условиях свободного рынка эти цены не могут быть фиксированными. Но принципы определения стоимости, естественно, должны быть нами согласованы. Мы к этому будем двигаться, обсуждая все вопросы, включая валюту платежа».

Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков заявил, что наша страна не ищет преференций и минимальной цены на российский газ. Однако она хочет цену, соответствующую той цене, которую имеют ее партнеры по Езразийскому экономическому союзу, информирует РИА «Новости».

Как известно, весной 2017-го закончился нефтегазовый спор между Беларусью и Россией. Наша страна заплатила «Газпрому» задолженность за поставки газа — более 700 млн долларов. Было достигнуто соглашение о понижающих коэффициентах к действующей формуле цены на газ для Беларуси на 2018-2019 годы. В 2017 году российский газ стоит нашей стране около 132 долларов за тысячу кубометров.