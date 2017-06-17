Операция «преемник Путина»1
- 17.06.2017, 11:54
Почему правитель РФ не ответил на интересующий весь мир вопрос.
От «прямых линий» президента России всегда ждут либо сенсаций, либо ответов на ключевые вопросы российского общества. Сенсацией этого мероприятия, к примеру, в свое время стало заявление о помиловании Ходорковского. В четверг ждали совсем другого: разъяснения, пойдет Путин сам на выборы 18 марта будущего года, или пошлет другого? Но вопрос на эту тему был задан не в лоб, а слегка криво, таким же невразумительным получился и ответ. Нам лишь приходится угадывать, что имел в виду Владимир Владимирович, говоря о преемнике, которого выберет страна.
Поучаствовать в этой «угадайке» «Московский комсомолец» попросил ведущих политологов.
«Во-первых, я еще работаю, а во-вторых, хочу сказать, что это должен определить избиратель, российский народ, - так сказал Путин о преемнике. - Я, конечно, когда-то определюсь, и не вижу ничего зазорного сказать, что мои предпочтения так-то и так-то сформулированы». В общем, президент не изменил своему стилю: сказав все, не сказать ничего, и поддерживать интригу (либо просто не принимать решения) до тех пор, пока прятать свои планы будет уже совершенно невозможно. Поэтому расшифровывать его намеки пришлось экспертам.
- Почему Путин не сказал то, чего все ждали: будет ли он кандидатом в президенты?
- Я ответа на данный вопрос не ждал в уверенности, что до осени его не получу, - сказал замдиректора Центра политических технологий Алексей Макарин. - Ответ означал бы старт предвыборной кампании, а серьезные политики не делают фальстарта, не начинают гонку досрочно. У нас политический сезон открывается после летних каникул, а не до их начала. «Рокировка» 2011 года была объявлена в сентябре. О том, кого выдвигает Путин на выборы 2008 года, нам рассказали вообще ближе к декабрю. Осенью, возможно, поздней, нам объявят, что Путин принял решение, которого от него ожидают 80% граждан.
- Ни для кого не секрет, что «прямая линия» режиссируется. Значит вопрос о преемнике прошел отбор и был включен в сценарий, с которым Путин ознакомился заранее. А зачем было выпускать этот вопрос?
- Чтобы изучить еще раз общественное мнение. Те три четверти населения, которые симпатизируют Путину, поняли его ответ так, что он относится не к 2018, а к 2024 году. Никаких намеков на то, что утин может не участвовать в ближайших мартовских выборах, им сделано не было.
- А кто может быть преемником Путина с точки зрения политологов?
- На 7 лет вперед загадывать бесполезно и невозможно. Ну кто мог в 1993 году предположить, что в 2000-ом президентом станет Путин? Его не знал тогда никто. И есть такая католическая примета, что тот, кого прочат в преемники Папы Римского, никогда Папой не становится. Это распространяется и на политику нашей православной державы.
- Есть ли какой-то «драфт» или «шорт- лист» кандидатов в президенты?
- Не буду этого отрицать, но люди, которые в нем числятся, будут опровергать информацию о нахождении в нем. Как в 90-е годы прошлого века политики платили за то, чтобы их обозначили в списке кандидатов, так сейчас люди готовы на многое, только бы не светиться в этом списке. Это в нынешних политических условиях было бы опасно как политически, так и физически. Да и бессмысленно. Все равно вопрос о власти решит один человек, если с ним не будет какой-то большой беды.
- Мне известна версия о том, что Путин хотел уйти из власти еще в 2008 году. То есть он согласился поработать премьером правительства полгода после инаугурации Медведева, на время переходного периода, а затем планировал оставить государственную службу и заняться своей личной жизнью. Но в августе-2008 случилась война в Грузии, затем начался экономический кризис, и ему пришлось оставаться премьером, потом возвращаться в президенты, - сказал председатель совета директоров Института проблем современной политики Антон Орлов. - Путин не из тех людей, которые бегут с корабля, когда есть пробоина. Сейчас эта пробоина еще не отремонтирована — санкции и новый экономический кризис. Если вдруг по мановению волшебной палочки в ближайшие месяцы все у нас наладится, и станет «шоколадно» - он задумается об уходе. Но пока шоколадом не пахнет. Поэтому я предполагаю, что Путин посчитает своим долгом остаться. И разыгрывает классическую шахматную партию в политике: до последнего сохраняет интригу. Но, возможно, Путин еще сам для себя не принял окончательного решения. И он сам не исключает возможности того, что преемник может потребоваться не в 2024 году, а уже ближе к этой президентской кампании, развязка которой наступит в марте-2018.
- Кто может оказаться преемником в этом крайнем случае?
- Скажу очень осторожно: он должен обладать некоторыми качествами, которые есть у Сергея Лаврова. И не обладать некоторыми качествами, которые есть у Дмитрия Медведева.