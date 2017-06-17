Операция «преемник Путина» 1 17.06.2017, 11:54

Владимир Путин

Почему правитель РФ не ответил на интересующий весь мир вопрос.

От «прямых линий» президента России всегда ждут либо сенсаций, либо ответов на ключевые вопросы российского общества. Сенсацией этого мероприятия, к примеру, в свое время стало заявление о помиловании Ходорковского. В четверг ждали совсем другого: разъяснения, пойдет Путин сам на выборы 18 марта будущего года, или пошлет другого? Но вопрос на эту тему был задан не в лоб, а слегка криво, таким же невразумительным получился и ответ. Нам лишь приходится угадывать, что имел в виду Владимир Владимирович, говоря о преемнике, которого выберет страна.

Поучаствовать в этой «угадайке» «Московский комсомолец» попросил ведущих политологов.

«Во-первых, я еще работаю, а во-вторых, хочу сказать, что это должен определить избиратель, российский народ, - так сказал Путин о преемнике. - Я, конечно, когда-то определюсь, и не вижу ничего зазорного сказать, что мои предпочтения так-то и так-то сформулированы». В общем, президент не изменил своему стилю: сказав все, не сказать ничего, и поддерживать интригу (либо просто не принимать решения) до тех пор, пока прятать свои планы будет уже совершенно невозможно. Поэтому расшифровывать его намеки пришлось экспертам.

- Почему Путин не сказал то, чего все ждали: будет ли он кандидатом в президенты?

- Я ответа на данный вопрос не ждал в уверенности, что до осени его не получу, - сказал замдиректора Центра политических технологий Алексей Макарин. - Ответ означал бы старт предвыборной кампании, а серьезные политики не делают фальстарта, не начинают гонку досрочно. У нас политический сезон открывается после летних каникул, а не до их начала. «Рокировка» 2011 года была объявлена в сентябре. О том, кого выдвигает Путин на выборы 2008 года, нам рассказали вообще ближе к декабрю. Осенью, возможно, поздней, нам объявят, что Путин принял решение, которого от него ожидают 80% граждан.

- Ни для кого не секрет, что «прямая линия» режиссируется. Значит вопрос о преемнике прошел отбор и был включен в сценарий, с которым Путин ознакомился заранее. А зачем было выпускать этот вопрос?

- Чтобы изучить еще раз общественное мнение. Те три четверти населения, которые симпатизируют Путину, поняли его ответ так, что он относится не к 2018, а к 2024 году. Никаких намеков на то, что утин может не участвовать в ближайших мартовских выборах, им сделано не было.

- А кто может быть преемником Путина с точки зрения политологов?

- На 7 лет вперед загадывать бесполезно и невозможно. Ну кто мог в 1993 году предположить, что в 2000-ом президентом станет Путин? Его не знал тогда никто. И есть такая католическая примета, что тот, кого прочат в преемники Папы Римского, никогда Папой не становится. Это распространяется и на политику нашей православной державы.

- Есть ли какой-то «драфт» или «шорт- лист» кандидатов в президенты?

- Не буду этого отрицать, но люди, которые в нем числятся, будут опровергать информацию о нахождении в нем. Как в 90-е годы прошлого века политики платили за то, чтобы их обозначили в списке кандидатов, так сейчас люди готовы на многое, только бы не светиться в этом списке. Это в нынешних политических условиях было бы опасно как политически, так и физически. Да и бессмысленно. Все равно вопрос о власти решит один человек, если с ним не будет какой-то большой беды.

- Мне известна версия о том, что Путин хотел уйти из власти еще в 2008 году. То есть он согласился поработать премьером правительства полгода после инаугурации Медведева, на время переходного периода, а затем планировал оставить государственную службу и заняться своей личной жизнью. Но в августе-2008 случилась война в Грузии, затем начался экономический кризис, и ему пришлось оставаться премьером, потом возвращаться в президенты, - сказал председатель совета директоров Института проблем современной политики Антон Орлов. - Путин не из тех людей, которые бегут с корабля, когда есть пробоина. Сейчас эта пробоина еще не отремонтирована — санкции и новый экономический кризис. Если вдруг по мановению волшебной палочки в ближайшие месяцы все у нас наладится, и станет «шоколадно» - он задумается об уходе. Но пока шоколадом не пахнет. Поэтому я предполагаю, что Путин посчитает своим долгом остаться. И разыгрывает классическую шахматную партию в политике: до последнего сохраняет интригу. Но, возможно, Путин еще сам для себя не принял окончательного решения. И он сам не исключает возможности того, что преемник может потребоваться не в 2024 году, а уже ближе к этой президентской кампании, развязка которой наступит в марте-2018.

- Кто может оказаться преемником в этом крайнем случае?

- Скажу очень осторожно: он должен обладать некоторыми качествами, которые есть у Сергея Лаврова. И не обладать некоторыми качествами, которые есть у Дмитрия Медведева.