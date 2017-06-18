Бен Ходжес: Учения в Беларуси? России нельзя доверять! 18.06.2017, 20:43

Бен Ходжес

Командующий сухопутными войсками США заявил, что учения «Запад-2017» могут свидетельствовать о начале подготовки РФ к военным действиям.

Командующий сухопутными войсками Соединенных Штатов Америки Бен Ходжес заявил о том, что российско-белорусские учения под названием «Запад-2017» могут свидетельствовать о начале подготовки России к военным действиям.

Об этом он рассказал журналистам, передает dialog.ua.

Ходжес отметил, что России ни в коем случае нельзя доверять, ведь и война в Грузии, и аннексия Автономной Республики Крым происходила на фоне российских военных учений.

«Когда Россия захватила Крым — это происходило на фоне военных учений. Когда русские вошли в Грузию — также были учения. И я бы не исключал подобного развития событий в связи с этими учениями. Но НАТО — это профессионалы, мы все работаем над тем, чтобы иметь высокий уровень готовности во время вот таких учений», — отметил командующий сухопутными войсками США в Европе.

Напомним, учения «Запад-2017» уже в сентябре пройдут на территории Республики Беларусь. Известно, что Россия планирует перебросить в соседнее государство более 100 тысяч военнослужащих. В НАТО, в свою очередь, уже придумали очень серьезный ответ на данные маневры Кремля.