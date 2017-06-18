Жительница Барановичей выиграла автомобиль благодаря пачке кофе 1 18.06.2017, 22:41

Фото: личный архив Нины Почиковской

Товаром удачи, благодаря которому Нина Почиковская выиграла внедорожник, стал кофе.

Розыгрыш очередного тура игры «Удача в придачу» состоялся 17 июня. Жительница Барановичей Нина Почиковская стала обладательницей внедорожника Hyundai Creta. Новость девушке сообщили ведущий Дмитрий Кохно и блогер Стас Давыдов, позвонив ей во время прямого эфира. В это время Нина была у родителей, и сообщение о выигрыше стало для нее неожиданностью.

– Никогда в жизни ничего не выигрывала, — рассказывает Intex-press Нина через несколько минут после розыгрыша. – Когда мне позвонили и сказали, что я выиграла машину, сразу в это не поверила. Сейчас телефон не смолкает от поздравлений. Родственники, знакомые звонят, спрашивают, я ли это.

Товаром удачи, благодаря которому Нина выиграла внедорожник, стал кофе.

– Шла в магазин за детским питанием – творожками и йогуртами – и прихватила две пачки кофе, – рассказывает она.

Нина Почиковская работает в Барановичской дистанции пути Белорусской железной дороги, сейчас находится в декретном отпуске. В семье Нины уже есть авто, но его водит муж. Девушка давно получила водительское удостоверение, поэтому управлять выигранным внедорожником, скорее всего, будет сама.

Жителям Барановичского региона не первый раз везет в играх, организованных торговой сетью «Евроопт». В прошлом году Любовь Ханцевич из деревни Севрюки выиграла новый автомобиль VW Polo G Comfortline FL, горожанка Татьяна Шульга стала обладательницей VW Tiguan, житель города Владимир Лукинский выиграл Renault Kaptur, а горожанка Жанна Погасай стала обладательницей Audi A4.