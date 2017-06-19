Евросоюз продлил санкции против России еще на год 1 19.06.2017, 10:59

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Ограничения были продлены без обсуждения, в ответ на незаконную аннексию Крыма.

Главы МИД стран-членов Евросоюза без обсуждения продлили на год действие санкций против России из-за оккупации Крыма, сообщает ria.ru со ссылкой на Совет ЕС.

Текущие санкции должны были истечь 23 июня.

Отмечается, что ограничения продлены «в ответ на незаконное присоединение Крыма и Севастополя Россией до 23 июня 2018 года».

Санкции против РФ из-за Крыма впервые ввели в июне 2014 года. Ограничения начались с запрета импорта в ЕС товаров без украинских сертификатов, позже Евросоюз ограничил ввоз в Крым значительного количества товаров из ЕС и полностью запретил инвестиции в экономику полуострова.

Также США и ЕС ввели персональные санкции против ряда депутатов от Крыма. В Вашингтоне не раз заявляли, что оставят в силе санкции в связи с оккупацией Крыма до тех пор, пока Россия сохраняет контроль над полуостровом.