Стали известны соперники белорусских ФК на старте квалификации Лиги Европы 19.06.2017, 18:41

Фото: dinamo-minsk.by

В штаб-квартире УЕФА прошла жеребьевка второго по рангу футбольного континентального турнира - Лиги Европы.

Вслед за жеребьевкой первых этапов футбольной Лиги чемпионов в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка второго по рангу континентального турнира - Лиги Европы, сообщает БелТА.

В первом квалификационном раунде серебряный призер чемпионата Беларуси солигорский "Шахтер" встретится с литовской "Судувой".

Обладатели бронзы футболисты минского "Динамо" будут соперничать с клубом "Рунавик" с Фарерских островов. Столичный клуб в случае выхода во 2-й раунд сыграет с победителем пары "Работнички" (Македония) - "Тре Пенне" (Сан-Марино), горняки могут встретиться с лучшей командой в противостоянии "Крузейдерса" (Северная Ирландия) и латвийской "Лиепаи".

Первые матчи состоятся 29 июня, ответные - 6 июля. Оба белорусских клуба стартуют играми на своих полях, а затем отправятся на выездные поединки.

Владелец Кубка Беларуси брестское "Динамо" начнет выступление со 2-го раунда квалификации и встретится с победителем пары "Чихура" (Грузия) - "Рейндорф" (Австрия). Первые матчи пройдут 13 июля, ответные 20 июля.

Чемпион Беларуси борисовский БАТЭ начнет выступление в Лиге чемпионов со 2-го раунда квалификации. Соперником команды Александра Ермаковича будет победитель матчей 1-го квалификационного круга "Алашкерт" (Армения) - "Санта-Колома" (Андорра), которые состоятся 27/28 июня и 4/5 июля. Первый квалификационный поединок борисовчане проведут на своем поле 11 или 12 июля, ответный - на выезде 18 или 19 июля.