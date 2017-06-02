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Цены на бензин могут резко вырасти

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  • 2.06.2017, 9:50
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ФОТО: РИА НОВОСТИ

За «модернизацию» нефтепереработки скорее всего заплатят белорусские водители.

Александр Лукашенко потребовал преодолеть спад в нефтепереработке.

—Когда-то я уже говорил, что этот вопрос сродни независимости нашего государства. Мы должны выработать план действий по выводу нефтеперерабатывающих предприятий из существующей плохой ситуации, — заявил диктатор на совещании о стратегии развития отрасли, на котором были определены сроки модернизации белорусских НПЗ. Ее планируют завершить в 2019 году, цена вопроса — 1,2 млрд долларов.

Падение прибыли из-за сокращения поставок российской нефти, снижение мировых цен на нефть и замораживание цен на нефтепродукты внутри страны — все это существенно подорвало финансовое состояние нефтеперерабатывающих заводов, считает эксперт по вопросам топливно-энергетического комплекса Татьяна Маненок.

И при нынешних мировых ценах на нефть не стоит рассчитывать на возвращение к прежнему уровню прибылей в нефтепереработке, заявила эксперт в интервью «Завтра твоей страны».

По словам Татьяны Маненок, завершение налогового маневра в России приблизит цены для Беларуси на российские энергоресурсы к мировым. Модернизация заводов позволит повысить объем выпуска более ликвидных на мировых рынках светлых нефтепродуктов.

— От скорейшей модернизации НПЗ во многом зависит их будущее, — подчеркивает эксперт.

Но где взять деньги на завершение обновления производства? Во время поездки Александра Лукашенко в Китай шла речь о возможности выделения 1 млрд долларов кредита на эти цели.

— Главный вопрос: будет ли этот кредит связанным? Белорусские заводы в основном закупают технологическое оборудование в Европе, поэтому связанный кредит в данном случае будет невыгодным. Возможно, будут задействованы внутренние ресурсы — не исключено, что продолжится рост цен на нефтепродукты на внутреннем рынке, — прогнозирует Татьяна Маненок.

Беларуси давно нужно было позаботиться об альтернативе нефтепереработке, убеждена она.

— Учитывая мировые тенденции, нужно понимать, что нефтепереработка не сможет выполнять ту роль, которую она играла в предыдущие годы. Ее время закончилось, — считает эксперт.

Тем не менее, подчеркивает собеседница, нужно понимать, что белорусские власти не смотрят далеко вперед. Они оперируют в основном перспективами на ближайшие годы, надеясь, что за это время Россия не успеет завершить налоговый маневр. К тому же, в случае улучшения ситуации на рынке нефтепродуктов, модернизированные предприятия будут привлекательнее выглядеть для потенциальных инвесторов.


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