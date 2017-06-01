В «модернизацию» НПЗ вложат еще $1,2 миллиарда из кармана белорусов 3 1.06.2017, 15:59

«Модернизацию» теряющих рентабельность предприятий в Мозыре и Новополоцке планируют завершить к 2019 году.

Такой срок определен по итогам прошедшего у Лукашенко совещания о стратегии развития нефтепереработки, рассказал журналистам председатель концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко, передает БелТА. На совещании подробно обсуждалась реализация инвестиционных проектов на «Нафтане» и Мозырском НПЗ.

«Было доложено о том, какая непростая ситуация сегодня на рынках. Самая главная трудность в том, что рынки перегружены поставками как нефти, так и нефтепродуктов. Все это ведет к снижению маржинальности, — рассказал руководитель концерна. — В этих непростых условиях нашим НПЗ приходится изыскивать средства на реализацию инвестиционных проектов. Завершить проекты планируется в 2019 году. Средства для этого потребуются значительные. По одному заводу это более $ 500 млн, по другому — свыше $ 700 млн».

Что касается источников финансирования, то на эти цели планируется направлять как собственные средства предприятий, так и привлекать кредитные ресурсы. Это в том числе могут быть и китайские кредиты, о чем шла речь во время недавнего визита Лукашенко в КНР.

«Они, безусловно, будут нам интересны в случае предоставления интересующих эффективных условий кредитования», — заявил Игорь Ляшенко.

По словам председателя концерна «Белнефтехим», глава государства на совещании обратил внимание на необходимость ведения предприятиями эффективной хозяйственной деятельности, экономии средств, в том числе на административных расходах. Повышенное внимание также следует уделить качеству выполняемых строительных работ, приемке и монтажу оборудования.

«Все точки расставлены, контрольные сроки установлены», — подчеркнул Игорь Ляшенко.

На среднесрочную перспективу стратегия развития отрасли исходит из ситуации на рынках. «В среднесрочной перспективе нам надо завершить инвестиционные проекты на обоих заводах, что обеспечит повышенный выход светлых нефтепродуктов и глубину переработки. Это позволит иметь более стабильную финансовую ситуацию и расширит горизонты по продажам нефтепродуктов», — отметил председатель концерна.

Относительно долгосрочной перспективы, ситуация на рынках нефти будет зависеть от изменений в других отраслях промышленности, в том числе в автомобилестроении. «Наблюдаются тенденции, и мировая статистика говорит о том, что уже через 4−5 лет станут ощутимы процессы снижения потребления нефтепродуктов. Поэтому предприятия занимаются разработкой долгосрочных инвестиционных проектов, которые позволят диверсифицировать получаемые потоки от традиционных дизеля и бензина в направлении нефтехимии», — сказал Игорь Ляшенко.

Говоря об эффективности отрасли в целом, председатель концерна «Белнефтехим» отметил, что по итогам полугодия планируется выполнение всех целевых показателей, доведенных правительством. «При сохранении мировой конъюнктуры рынков мы не видим угроз невыполнения каких-либо показателей по итогам года», — заявил он.

Лукашенко также было доложено о реализуемых инвестиционных проектах на предприятиях «Могилевхимволокно», «Белшина» и «Гродно Азот». «Особое внимание было уделено проекту на «Гродно Азот», где мы планируем начало большого инвестиционного проекта по строительству нового азотного комплекса», — сказал Игорь Ляшенко.

Руководители нефтеперерабатывающих предприятий также рассказали о конкретных планах по модернизации. Так, Мозырский НПЗ в прошлом году ввел пять технологических объектов общей стоимостью $ 480 млн «Поэтапный процесс модернизации, который заложен в концепцию развития предприятия, позволил создать определенные благоприятные условия для реализации такого крупного инвестиционного проекта, как комплекс гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков. Его реализация сейчас находится в активной стадии», — рассказал гендиректор предприятия Виталий Павлов.

Он уточнил, что этот комплекс состоит из трех технологических объектов — установки гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков, установки по производству водорода и установки по производству серы, а также 21 объекта вспомогательного назначения.

В свою очередь на «Нафтане» основной проект — комплекс замедленного коксования, отметил руководитель предприятия Александр Демидов.

Реализация этих инвестиционных проектов и завершение модернизации позволят увеличить глубину переработки нефти до 90%, работать прибыльно и перерабатывать нефть эффективно, что в свою очередь окажет непосредственное влияние на экономику страны в целом.