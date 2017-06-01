Лукашенко: Нефтепереработка стала убыточной 35 1.06.2017, 11:59

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Диктатор запаниковал из-за резкого спада доходов в нефтяной отрасли.

Об этом Лукашенко заявил 1 июня на совещании по стратегии развития нефтепереработки в Беларуси, передает БелТА.

«Нет необходимости еще раз говорить о важности этого вопроса. Когда-то я уже говорил, что этот вопрос сродни независимости нашего государства. Мы должны сделать все, чтобы обеспечить энергетическую независимость и безопасность Беларуси. Мы должны выработать план действий по выводу нефтеперерабатывающих предприятий из существующей плохой ситуации».

При этом он обратил внимание, что нефтепереработка - это стратегическая отрасль страны, доля которой в промышленности составляет более 13%, а в экспорте - около 17%.

«Тем не менее, ее вклад в белорусскую экономику, к сожалению, снижается. Добавленная стоимость нефтепереработки в ВВП в 2016 году составляет всего полпроцента. Вклад двух нефтеперерабатывающих заводов сопоставим, например, с такой компанией, как «Белтелеком», - сказал Лукашенко.

По его словам, в 2016 году появилась негативная тенденция во внешней торговле нефтью и нефтепродуктами, сальдо по итогам текущего года оценивается как отрицательное.

«Такая ситуация вызывает серьезные опасения. Нефтепереработка из флагмана экономики превращается в убыточную отрасль», - отметил он, напомнив, что в совершенствование и модернизацию НПЗ вложены немалые деньги, а должной отдачи до сих пор нет.

На запланированную в 2015 году глубину переработки нефти более 90% на сегодняшний день так и не удалось выйти.

При этом Лукашенко констатировал, что на снижении эффективности работы объективно сказалось влияние мировой конъюнктуры, значительное падение цен на нефть. Вместе с тем имеют место и просчеты по определению стратегии развития отрасли, отсутствие четкой программы действий правительства по этому вопросу.

«Некомпетентная подготовка проектов, неграмотное распределение сил и средств привели к увеличению стоимости и сроков строительства (по отдельным проектам аж до пяти лет). Вызывает сомнение, что в декларируемом 2019 году мы окончательно завершим модернизацию нефтеперерабатывающих заводов», - подытожил Лукашенко.

По его словам, отечественные предприятия оказались не готовы работать в новых условиях мировых цен на нефть, хотя должны были действовать на упреждение.

«А теперь «Нафтан» еле сводит концы с концами и постоянно выпрашивает помощь у государства», - заметил он.