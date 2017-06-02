Путин: Я не отношусь к числу европейских лидеров 13 2.06.2017, 16:48

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Фото: Коммерсант

Такое заявление президент РФ сделал в рамках Петербургского международного экономического форума.

На полях Петербургского международного экономического форума президент РФ Владимир Путин прокомментировал решение президента США Дональда Трампа о выходе Соединенных Штатов из Парижского климатического соглашения, пишет «Гордон».

Президент РФ Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума заявил, что европейские лидеры не считают его одним из них. Его выступление транслировалось на сайте форума.

«Я не отношусь к числу европейских лидеров. Ну, во всяком случае, они так не считают», – отметил он.

Так от ответил на вопрос ведущей заседание журналистки американского телеканала NBC Мегин Келли, отметившей, что европейские лидеры быстро среагировали на решение президента США Дональда Трампа о выходе Соединенных Штатов из Парижского климатического соглашения, обвиняя главу американского государства.