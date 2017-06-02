Мечислав Гриб: «Дело патриотов» - политический заказ 2.06.2017, 19:05

Мечислав Гриб

Фото: «Радыё Свабода»

Силовики выполняют политический заказ, который они получили от властей.

Бывший председатель Верховного Совета, генерал милиции в отставке Мечислав Гриб ответил на вопрос, зачем «палатка» вручила грамоту министру внутренних дел Шуневичу, а также порассуждал о том, как и почему в милиции формируется климат безнаказанности и вседозволенности.

Об этом Мечислав Гриб рассказал в интервью «Радыё Свабода».

- В последнее время в обществе идет активная дискуссия по поводу поведения представителей милиции. Едва ли не каждый день дает основания для новых споров и обсуждений. Это и задержание парня в метро, и дискуссия между пресс-секретарем МВД и блогером, это и вручение грамоты министру внутренних дел Шуневичу «палатой представителей». Что говорит обществу власть, вручая Шуневичу грамоту за защиту прав граждан?

- В последнее время МВД оказывается в центре внимания СМИ, и далеко не с лучшей стороны. И тем не менее в это время «палата» чтит Шуневича как борца за права человека. Это выглядит не совсем хорошо. Но - какой «парламент», такие его и решения. «Парламент» у нас незаконный, он не избран, а назначен. А министр Шуневич защищает их, «депутатов», которые служат авторитарному режиму. Поэтому у них есть основания его чествовать, он на их стороне. Сегодня «парламент» фактически с народом не связан, он нелегитимен, это признано ОБСЕ и другими международными организациями.

- 25 марта на улицах Минска была демонстрация силы со стороны милиции. Но милиция традиционно отвечает, что вела себя идеально, никого не трогала - хотя видеокадры свидетельствуют о другом. Что это - круговая порука, честь мундира? Может, власти было бы политически выгодно наказать хоть когда-нибудь какого-то конкретного милиционера?

- Сегодняшняя милиция служит только авторитарной власти, она никак не связана с народом. Народ сам по себе, милиция сама по себе. На самом высоком уровне восхваляются действия по брутальному разгону милицией мирных шествий. Говорят - «у нас все хорошо, ничего не было, никого водой не поливали, огнем не жгли». Хотя задержаны были даже люди, которые не имели никакого отношения к тем демонстрациям, а просто оказались в определенное время в определенном месте.

И эта поддержка со стороны власти влечет за собой след безнаказанности, вседозволенности. Потом отдельные сотрудники милиции дают ложные показания в судах. Они выполняют задание начальства и знают, что дают ложные показания, чтобы осудили невиновного. Но они на это идут.

- Но ведь когда принимают на работу в правоохранительные органы, первым же делом идет правовое образование - они должны знать, что такое закон и что нельзя нарушать закон. Но почему они идут на открытое нарушение закона? Неужели они думают, что эта система вечна и они никогда не будут наказаны?

- Их начальство поручает им это делать. И они знают, что если выполнят это поручение, то будут в любом случае оправданы. Никто к ним никаких претензий иметь не будет. И они правы! Я не помню, чтобы хоть кого из сотрудников милиции за ложные показания привлекли к ответственности. И у них есть основание считать, что если они выполнят любой приказ руководства, то будут у него в ласке и им нечего бояться.

- Кому нужны политзаключенные по «делу патриотов»? Они явно служат причиной ухудшения отношений Минска с Западом. Неужели силовикам настолько нужны новые погоны, финансирование, что такими делами они должны показывать свою необходимость?

- Я не думаю, что это дело чисто силовиков. Я думаю, что это дело делается по политическому заказу. Ведь авторитарному режиму надо искать врагов внутри страны, и вести с ними борьбу, и показывать это населению. Здесь, мне кажется, силовики просто выполняют тот политический заказ, который они получили.

- Вы говорили, что милиция в Беларуси защищает авторитарную власть. Но когда это произошло, разве это не было всегда? Разве в СССР милиция была «с народом»? А в демократических странах - разве полиция не защищает, прежде всего, существующий политический строй?

- По большому счету, во многих странах полиция находится на страже власти. Но если эта власть демократическая, выбранная на свободных выборах населением - то тогда полиция, служа власти, соответственно, служит и народу. А у нас в Беларуси власть находится в одних руках, нет свободных выборов - и это другое дело. Где власть с народом, там и полиция с народом. А если власть авторитарная, то служба этой власти по-другому должна оцениваться.

- Если поговорить о материальном обеспечение МВД - похоже, что там давно не повышали зарплаты, и если еще несколько лет назад заработки в милиции были значительно выше среднего, то сейчас такого нет. Чем это можно объяснить? Неужели власть не боится недовольства силовиков? Или просто уже нет денег даже на самое главное?

- Здесь все присутствует. И нехватка денег. И власть не настолько боится, что эти люди совершат какой-то бунт и выйдут из подчинения. Ведь этим людям деваться некуда. Куда они пойдут, что они сделают? Это, конечно, не зарплаты, если сравнивать их с другими странами мира. У нас они где-то сравнимы со средним заработком по стране. И многие сотрудники жалуются, выражают недовольство. Ведь работа нелегкая, не почетная среди людей - а еще и за такие малые деньги.

- То есть сейчас в милицию берут фактически попавшихся? То есть, очень снизились и критерии отбора?

- Да, насколько я знаю, в органах милиции есть некомплект. Очереди среди людей, которые хотят идти служить в милицию, нет. Особенно не хотят туда идти жители городов, жители столицы. Поэтому сейчас МВД формируется большей частью из молодежи с сельской местности. Люди отслужили в армии, пришли домой - а там нечего делать, нет работы. Зато есть возможность поступить в милицию, они туда и идут.

- Какие кардинальные перемены, преобразования нужны в силовых структурах?

- Во-первых, нужно освободить органы внутренних дел от функций, которые они сегодня выполняют, но которые им не свойственны. Во-вторых, нужно освободить милицию от участия в политической деятельности, разгона массовых акций, препятствий оппозиции и так далее. Конечно, нужно делать структурную реорганизацию. Время пошло вперед, а органы внутренних дел остались в Советском Союзе. Но при нынешнем политическом режиме это сделать невозможно, поэтому мы будем оставаться в том состоянии, в котором и находимся.