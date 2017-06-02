Глава МИД Латвии: У нас есть опасения, что российские войска могут остаться в Беларуси 2.06.2017, 20:56

Эдгарс Ринкевичс

Масштабные учения «Запад-2017» принесут больше нестабильности в регион.

Об этом заявил «Радыё Свабода» министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс во время международной конференции по вопросам безопасности GLOBSEC 2017 в Братиславе.

- Есть ли в обществе вашей страны ощущение, что Латвия находится на переднем крае противостояния между НАТО и Россией?

- Я бы сказал, что с 2014 года, со времени незаконной аннексии Крыма и событий на востоке Украины мы чувствуем большую угрозу международной безопасности. В какой-то степени, ряд военных учений России еще до 2014 года - «Запад-2009», «Запад-2013» - вызвали настороженность. Сейчас мы ждем «Запад-2017». Я бы не сказал, что есть какая-то паника или страх, потому что мы знаем, что мы часть НАТО и что мы имеем очень сильные гарантии безопасности и обороны. Но все равно чувствуется смена климата в регионе.

- Министр обороны Эстонии заявил, что эти учения «Запад-2017» в сентябре могут стать «билетом в одну сторону» в Беларусь для российских военных. Насколько вы разделяете эти тревоги?

- Мы, конечно же, очень внимательно следим за этой ситуацией. Мы не считаем, что такие масштабные учения принесут больше стабильности в регион. Это, очевидно, довольно рискованная ситуация, и мы должны быть к ней готовы.

Мы пытаемся общаться по двусторонним каналам с Российской Федерацией, а также через совет НАТО-Россия, чтобы найти возможность прислать больше наблюдателей, наладить механизмы обмена информацией и уменьшить риски. Пока что это не очень успешные попытки, но у нас еще есть время.

И да, у нас есть опасения, что российские войска, которые войдут в Беларусь, могут не уйти. Мы также обсуждали эти вопросы с белорусскими властями, выражали свою озабоченность и будем продолжать с ними работать, но сейчас мы не можем исключать любой сценарий - в том числе и тот, который вы только что упомянули.